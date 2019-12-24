|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 20:36
Amethyst написав:
А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
Вчера прошёл актуализацию в СуперДауне. Всё сохранило и при повторном входе показало новые данные. При последующем входе снова просит актуализировать. Соглашаюсь, и сразу получаю предложение пройти актуализацию паспорта через Дию. В Дии электронных документов нет (их вообще у меня нет). Иди в отделение. Пришёл. Смотрим, что актуализировалось, что нет. Электронный адрес актуализировался (под новый нашумевший законопроект...???), а доход - нет. Переделали всё вручную. Подписал бОмажку. Далі буде...???
-
ЯНаФоруме
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 20:49
бо треба робити нормальний кінець в кінці кінців!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15886
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 28 гру, 2023 20:58
І мене визвали на "килимок" - на актуалізацію. Хоча оборот смішний, недавно відкрив пару депо на суму близько 40к грн.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3002
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3599 раз.
- Подякували: 5870 раз.
-
- Профіль
-
38
19
38
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1211
|242133
|
Вів 26 гру, 2023 20:51
cohan
|
|12
|7379
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|