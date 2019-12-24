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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1067106810691070

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:36

  Amethyst написав:А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!


Вчера прошёл актуализацию в СуперДауне. Всё сохранило и при повторном входе показало новые данные. При последующем входе снова просит актуализировать. Соглашаюсь, и сразу получаю предложение пройти актуализацию паспорта через Дию. В Дии электронных документов нет (их вообще у меня нет). Иди в отделение. Пришёл. Смотрим, что актуализировалось, что нет. Электронный адрес актуализировался (под новый нашумевший законопроект...???), а доход - нет. Переделали всё вручную. Подписал бОмажку. Далі буде...??? :?
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:49

бо треба робити нормальний кінець в кінці кінців!
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:58

І мене визвали на "килимок" - на актуалізацію. Хоча оборот смішний, недавно відкрив пару депо на суму близько 40к грн.
Striker
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  #<1 ... 1067106810691070
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