Amethyst написав:А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї? Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!
Вчера прошёл актуализацию в СуперДауне. Всё сохранило и при повторном входе показало новые данные. При последующем входе снова просит актуализировать. Соглашаюсь, и сразу получаю предложение пройти актуализацию паспорта через Дию. В Дии электронных документов нет (их вообще у меня нет). Иди в отделение. Пришёл. Смотрим, что актуализировалось, что нет. Электронный адрес актуализировался (под новый нашумевший законопроект...???), а доход - нет. Переделали всё вручную. Подписал бОмажку. Далі буде...???
ЯНаФоруме Якщо відображало новий актуальний емейл то дійсно актуалізація була успішна, чому саме висіло повідомлення, використосується блок з інформуванням від банку(в розділі продукти), це якраз історія пушей, якщо ви його не закрили(умовно свайпом або не змахнули) він там в списку і буде висіти.
Striker Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу
Sense Bank написав:Striker Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу
*Анастасія
Анастасия - опять 25. Как банк может рассчитать согласно дохода максимальную сумму зачислений? Как быть с людьми сейчас не работающими, но заработавшими в свое время определенную сумму себе на жизнь? Вы будете с ними разрывать отношения? Другой пример - предположим я хочу в следующем году продать квартиру и деньги доверить Сенсу (только предположим - я не настолько идиот ). У меня нет сейчас этих доходов, как банк может рассчитать максимальную сумму зачислений на мои счета в этом случае? Еще пример - я купил в Дие ОГВЗ с погашением в мае-ноябре 2024 скажем у Кинто, Укргаза или ИКУ - и указал для получения выплаты погашения є-підтримку Сенса. Деньги для покупки были разные и заработанные в разное время - деньги придут в ваш банк, но ваш банк об этом не знает. Эти суммы никак не зависят от моих доходов которые вы запрашиваете - как банк сможет определить максимальную сумму зачислений по таким поступлениям? И таких примеров можно привести еще. Я уже писал вчера, что большинство банков пошло другим путем - они спрашивают максимальную сумму поступлений исходя из того как оценивает ее клиент. И это логично - клиент имеет определенные планы на 2024 год и понимает свои денежные потоки. И при этом банк как бы защищен от претензий регулятора - работа проведена - сумму озвучил клиент. Для самых "рьяных" задекларировавших миллиард или что-то другое неразумное - всегда можно придумать уточняющую анкету или даже пригласить в отделение (при присутствии клиента в Украине). Почему Сенс не пойдет таким же путем? Зачем на пути клиента класть грабли, на которые скорее всего наступят вместе и банк, и клиент? Не понимаю ;(
WallNutPen Шлях більшості банків(і тут підкреслю далеко не всіх) це лише шлях та трактування постанови в плані розрахунку максимальної суми при якій банк обов'язується запросити підтверджуючі документи, але факт цього не відміняє базові вимоги фін мону, який може запитати підтвердження документів при будь яких операціях -
- Згідно з вимогами пункту 5 частини 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов'язаних з фінансовою(ими) операцією(ями). - Відповідно до частини 6 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.