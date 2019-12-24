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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1067106810691070

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:36

  Amethyst написав:А це нормально, що ССА після проходження цієї ідентифікації знов відображає запрошення на неї?
Що, смузисти не в змозі зробити нормальний кінець в кінці то кінців?!!


Вчера прошёл актуализацию в СуперДауне. Всё сохранило и при повторном входе показало новые данные. При последующем входе снова просит актуализировать. Соглашаюсь, и сразу получаю предложение пройти актуализацию паспорта через Дию. В Дии электронных документов нет (их вообще у меня нет). Иди в отделение. Пришёл. Смотрим, что актуализировалось, что нет. Электронный адрес актуализировался (под новый нашумевший законопроект...???), а доход - нет. Переделали всё вручную. Подписал бОмажку. Далі буде...??? :?
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:49

бо треба робити нормальний кінець в кінці кінців!
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:58

І мене визвали на "килимок" - на актуалізацію. Хоча оборот смішний, недавно відкрив пару депо на суму близько 40к грн.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:15

ЯНаФоруме Якщо відображало новий актуальний емейл то дійсно актуалізація була успішна, чому саме висіло повідомлення, використосується блок з інформуванням від банку(в розділі продукти), це якраз історія пушей, якщо ви його не закрили(умовно свайпом або не змахнули) він там в списку і буде висіти.

*Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:18

Striker Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу

*Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 22:53

  Sense Bank написав:Striker Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу

*Анастасія

Анастасия - опять 25. Как банк может рассчитать согласно дохода максимальную сумму зачислений? Как быть с людьми сейчас не работающими, но заработавшими в свое время определенную сумму себе на жизнь? Вы будете с ними разрывать отношения?
Другой пример - предположим я хочу в следующем году продать квартиру и деньги доверить Сенсу (только предположим - я не настолько идиот ;)). У меня нет сейчас этих доходов, как банк может рассчитать максимальную сумму зачислений на мои счета в этом случае?
Еще пример - я купил в Дие ОГВЗ с погашением в мае-ноябре 2024 скажем у Кинто, Укргаза или ИКУ - и указал для получения выплаты погашения є-підтримку Сенса. Деньги для покупки были разные и заработанные в разное время - деньги придут в ваш банк, но ваш банк об этом не знает. Эти суммы никак не зависят от моих доходов которые вы запрашиваете - как банк сможет определить максимальную сумму зачислений по таким поступлениям?
И таких примеров можно привести еще.
Я уже писал вчера, что большинство банков пошло другим путем - они спрашивают максимальную сумму поступлений исходя из того как оценивает ее клиент. И это логично - клиент имеет определенные планы на 2024 год и понимает свои денежные потоки. И при этом банк как бы защищен от претензий регулятора - работа проведена - сумму озвучил клиент. Для самых "рьяных" задекларировавших миллиард или что-то другое неразумное - всегда можно придумать уточняющую анкету или даже пригласить в отделение (при присутствии клиента в Украине). Почему Сенс не пойдет таким же путем? Зачем на пути клиента класть грабли, на которые скорее всего наступят вместе и банк, и клиент? Не понимаю ;(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:09

WallNutPen Шлях більшості банків(і тут підкреслю далеко не всіх) це лише шлях та трактування постанови в плані розрахунку максимальної суми при якій банк обов'язується запросити підтверджуючі документи, але факт цього не відміняє базові вимоги фін мону, який може запитати підтвердження документів при будь яких операціях -

- Згідно з вимогами пункту 5 частини 2 ст. 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта (у тому числі таких, що здійснюються в інтересах клієнта) на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов'язаних з фінансовою(ими) операцією(ями).
- Відповідно до частини 6 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та розповсюдження зброї масового знищення» суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов'язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

При цьому ці вимоги відносяться до всіх банків.

Тому рішення про продаж повинно мати договір куплі-продажу який буде засвідчувати таку операцію і буде являтись підтверджуючим документом, в інших випадках перелік документів описали в статі: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7574220818

*Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:16

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані
Якщо цю актуалізацію не проводити, "банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг." Які саме банківські послуги маються на увазі?
otshelnick1
 
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