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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:08
Sense Bank написав:
Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу
*Анастасія
А можна я просто не продовжу свої 3-денні депо і виведу кошти в інший банк? Чесно, це така дурня, що мені навіть не хочеться їхати через півміста заради того, щоб оновити "додаткове поле". А ви потім розраховуйте що завгодно, коли на рахунках будуть одні нулі.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:19
Sense Bank написав:Striker
Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу
*Анастасія
треба зняти всі кошти і не займатися самолікуванням. Немає сенсу нікому нічого пояснювати - Р.Умеров.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:37
Sense Bank написав:
Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.
а если указать доход скажем 10 000, банк поставит граничный доход 30000/мес , в ноябре 2024 я внесу 50 000 купить условный доллар по 36,6 в черную пятницу. какая будет реакция банка на превышение того что банк сам насчитает ?
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