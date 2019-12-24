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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:08
Sense Bank написав:
Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу
*Анастасія
А можна я просто не продовжу свої 3-денні депо і виведу кошти в інший банк? Чесно, це така дурня, що мені навіть не хочеться їхати через півміста заради того, щоб оновити "додаткове поле". А ви потім розраховуйте що завгодно, коли на рахунках будуть одні нулі.
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Striker
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:19
Sense Bank написав:Striker
Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу
*Анастасія
треба зняти всі кошти і не займатися самолікуванням. Немає сенсу нікому нічого пояснювати - Р.Умеров.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:37
Sense Bank написав:
Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.
а если указать доход скажем 10 000, банк поставит граничный доход 30000/мес , в ноябре 2024 я внесу 50 000 купить условный доллар по 36,6 в черную пятницу. какая будет реакция банка на превышение того что банк сам насчитает ?
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wtf
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:29
wtf написав: Sense Bank написав:
Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.
а если указать доход скажем 10 000, банк поставит граничный доход 30000/мес , в ноябре 2024 я внесу 50 000 купить условный доллар по 36,6 в черную пятницу. какая будет реакция банка на превышение того что банк сам насчитает ?
Фактично, якщо ви в анкеті вкажете що не працюєте і надходження НУЛЬ,то при будь-якому якому поповненні повинні заблокувати рахунок для виявлення джерела походження коштів. Мене дивує як депутат не має рахунків в банку вказує що до моменту вступу на посаду надав в борг 300 000 000 уо і тепер йому нічого не загрожує. В банку виконують норму НБУ. Треба розуміти які є наслідки і чим вони грунтуються.
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sens
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:33
для переідентифікації у відділенні достатньо мати тільки паспорт?
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AZTECA
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:50
AZTECA написав:
для переідентифікації у відділенні достатньо мати тільки паспорт?
ещё справку от психиатра... ну и анализы ещё неплохо было бы...
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maniachello
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:01
Якщо я проводив ідентифікацію 2 міс. тому, навіщо це робити знову?
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igor717
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:03
igor717 написав:
Якщо я проводив ідентифікацію 2 міс. тому, навіщо це робити знову?
Нада, Горя, нада!! 110 постанова НБУ этого требует седня... А завтра будет и 111, и опять падёте
Аднака мона отказаться от услуг БС, забрать все гроши с банков...
НО, само гос-во ограничивает использование нала, а безнал без БС не бывает... Ото и сопите у две дырочки, покупайте смартфон, регтесь в Дие і кліпайте очима при перереєстрації
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Amethyst
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:23
Да хрен там, мне проще забрать несчастныій депозит на 3 копейки, чем каждый месяц играться с ихними актуализациями.. другим ничем в єтом банке и не пользуюсь.
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igor717
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