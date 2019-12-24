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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1068106910701071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:08

  Sense Bank написав:Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу

*Анастасія

А можна я просто не продовжу свої 3-денні депо і виведу кошти в інший банк? Чесно, це така дурня, що мені навіть не хочеться їхати через півміста заради того, щоб оновити "додаткове поле". А ви потім розраховуйте що завгодно, коли на рахунках будуть одні нулі.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:19

  Sense Bank написав:Striker Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу

*Анастасія
треба зняти всі кошти і не займатися самолікуванням. Немає сенсу нікому нічого пояснювати - Р.Умеров.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:37

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.

а если указать доход скажем 10 000, банк поставит граничный доход 30000/мес , в ноябре 2024 я внесу 50 000 купить условный доллар по 36,6 в черную пятницу. какая будет реакция банка на превышение того что банк сам насчитает ?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:29

  wtf написав:
  Sense Bank написав:Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.

а если указать доход скажем 10 000, банк поставит граничный доход 30000/мес , в ноябре 2024 я внесу 50 000 купить условный доллар по 36,6 в черную пятницу. какая будет реакция банка на превышение того что банк сам насчитает ?

Фактично, якщо ви в анкеті вкажете що не працюєте і надходження НУЛЬ,то при будь-якому якому поповненні повинні заблокувати рахунок для виявлення джерела походження коштів. Мене дивує як депутат не має рахунків в банку вказує що до моменту вступу на посаду надав в борг 300 000 000 уо і тепер йому нічого не загрожує. В банку виконують норму НБУ. Треба розуміти які є наслідки і чим вони грунтуються.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:33

Re: Sense Bank

для переідентифікації у відділенні достатньо мати тільки паспорт?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 12:50

  AZTECA написав:для переідентифікації у відділенні достатньо мати тільки паспорт?

ещё справку от психиатра... ну и анализы ещё неплохо было бы...
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:01

Re: Sense Bank

Якщо я проводив ідентифікацію 2 міс. тому, навіщо це робити знову?
igor717
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:03

  igor717 написав:Якщо я проводив ідентифікацію 2 міс. тому, навіщо це робити знову?

Нада, Горя, нада!! 110 постанова НБУ этого требует седня... А завтра будет и 111, и опять падёте :mrgreen:
Аднака мона отказаться от услуг БС, забрать все гроши с банков...
НО, само гос-во ограничивает использование нала, а безнал без БС не бывает... Ото и сопите у две дырочки, покупайте смартфон, регтесь в Дие і кліпайте очима при перереєстрації :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:23

Re: Sense Bank

Да хрен там, мне проще забрать несчастныій депозит на 3 копейки, чем каждый месяц играться с ихними актуализациями.. другим ничем в єтом банке и не пользуюсь.
igor717
 
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