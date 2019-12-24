Sense Bank написав:Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу
*Анастасія
А можна я просто не продовжу свої 3-денні депо і виведу кошти в інший банк? Чесно, це така дурня, що мені навіть не хочеться їхати через півміста заради того, щоб оновити "додаткове поле". А ви потім розраховуйте що завгодно, коли на рахунках будуть одні нулі.
Sense Bank написав:Striker Суть цієї актуалізації визвана необхідністю оновити дані по максимальній сумі зарахувань на місяць, згідно постанови 110 НБУ, додаткове поле яке з'явилось в анкеті, яке розраховує банк згідно вашого доходу
*Анастасія
треба зняти всі кошти і не займатися самолікуванням. Немає сенсу нікому нічого пояснювати - Р.Умеров.
Sense Bank написав:Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.
а если указать доход скажем 10 000, банк поставит граничный доход 30000/мес , в ноябре 2024 я внесу 50 000 купить условный доллар по 36,6 в черную пятницу. какая будет реакция банка на превышение того что банк сам насчитает ?
Sense Bank написав:Умовно якщо дохід 50 тис(офіційний) то граничні суми будуть 150-180 тис, якщо не офіційний то сума буде значно менше - для прикладу.
а если указать доход скажем 10 000, банк поставит граничный доход 30000/мес , в ноябре 2024 я внесу 50 000 купить условный доллар по 36,6 в черную пятницу. какая будет реакция банка на превышение того что банк сам насчитает ?
Фактично, якщо ви в анкеті вкажете що не працюєте і надходження НУЛЬ,то при будь-якому якому поповненні повинні заблокувати рахунок для виявлення джерела походження коштів. Мене дивує як депутат не має рахунків в банку вказує що до моменту вступу на посаду надав в борг 300 000 000 уо і тепер йому нічого не загрожує. В банку виконують норму НБУ. Треба розуміти які є наслідки і чим вони грунтуються.
igor717 написав:Якщо я проводив ідентифікацію 2 міс. тому, навіщо це робити знову?
Нада, Горя, нада!! 110 постанова НБУ этого требует седня... А завтра будет и 111, и опять падёте Аднака мона отказаться от услуг БС, забрать все гроши с банков... НО, само гос-во ограничивает использование нала, а безнал без БС не бывает... Ото и сопите у две дырочки, покупайте смартфон, регтесь в Дие і кліпайте очима при перереєстрації