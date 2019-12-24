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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:45
Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
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WallNutPen
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:47
WallNutPen написав:
Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
Книжка то минуле
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:56
WallNutPen написав:
Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
Дурня. Ви повинні підтвердити особистість, а не надати певний документ. Особистість підтверджується документом з переліку, визначеному законодавчо, і не має значення, яким документом ви користались минулого разу. До речі, закордонний паспорт всередині України таким документом не є, тобто банк теоретично може вам відмовити із вашим закордонним паспортом, навіть якщо ви ідентифікувались ним через Дію, а от із паспортом-книжечкой не може по закону.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:57
WallNutPen написав:
Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
ну так или Дия онлайн или книжечка офлайн.
Причем уже при первой покупке ОВДП у Алки через Дію вы автоматом перешли на загранник.
Но девчушка в отд-и мигом это исправит и выпишит ордер через книжечку )
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:04
Sense Bank,
Якщо в мене Дії немає й встановлювати я її поки що не планую, то треба йти у будь-яке (?) відділення й заповнювати опитувальник?
Й які терміни цього?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:07
M-Audio написав:
До речі, закордонний паспорт всередині України таким документом не є, тобто банк теоретично може вам відмовити із вашим закордонним паспортом, навіть якщо ви ідентифікувались ним через Дію, а от із паспортом-книжечкой не може по закону.
Закордонним паспортом можна користуватися в банках України, є відповідні роз'яснення НБУ. Перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визначає Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а не окремий банк. До таких документів, зокрема, належить паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
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riwalir
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