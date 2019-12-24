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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:45

Re: Sense Bank

Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:47

  WallNutPen написав:Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?

Книжка то минуле
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:56

  WallNutPen написав:Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?

Дурня. Ви повинні підтвердити особистість, а не надати певний документ. Особистість підтверджується документом з переліку, визначеному законодавчо, і не має значення, яким документом ви користались минулого разу. До речі, закордонний паспорт всередині України таким документом не є, тобто банк теоретично може вам відмовити із вашим закордонним паспортом, навіть якщо ви ідентифікувались ним через Дію, а от із паспортом-книжечкой не може по закону.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 14:57

  WallNutPen написав:Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
ну так или Дия онлайн или книжечка офлайн.
Причем уже при первой покупке ОВДП у Алки через Дію вы автоматом перешли на загранник.
Но девчушка в отд-и мигом это исправит и выпишит ордер через книжечку )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:04

Sense Bank,
Якщо в мене Дії немає й встановлювати я її поки що не планую, то треба йти у будь-яке (?) відділення й заповнювати опитувальник?
Й які терміни цього?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:07

  M-Audio написав:До речі, закордонний паспорт всередині України таким документом не є, тобто банк теоретично може вам відмовити із вашим закордонним паспортом, навіть якщо ви ідентифікувались ним через Дію, а от із паспортом-книжечкой не може по закону.


Закордонним паспортом можна користуватися в банках України, є відповідні роз'яснення НБУ. Перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визначає Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а не окремий банк. До таких документів, зокрема, належить паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:20

  kulikrom написав:
  Sense Bank написав:kulikrom А якого характеру помилка виникає?
Анастасія*

Сьогодні теж потренувався. Хто з них хворіє? Дія оновлена, аппка Сенсу оновлена... робот не приймає від Дії
https://ibb.co/P13mhVj

Вітаю! Вибачаюся, що лише зараз відповідаю, бо сьогодні надважкий день і тому затримка була :(
Підкажіть, будь ласка, чи є у вас витяг про місце проживання?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:26

Re: Sense Bank

  AZTECA написав:для переідентифікації у відділенні достатньо мати тільки паспорт?

Ви можете пройти і через Дію, якщо у вас вона є.
А так, для повторного проходження потрібен паспорт та ІПН.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:34

  Sense Bank написав:А так, для повторного проходження потрібен паспорт та ІПН.

Вообще-то для самого перепрохождения ИНН не нужен. Я менеджеру даже предлагал показать, но она отказалась. Но может по инструкции с собой иметь и положено.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:04

  riwalir написав:
  M-Audio написав:До речі, закордонний паспорт всередині України таким документом не є, тобто банк теоретично може вам відмовити із вашим закордонним паспортом, навіть якщо ви ідентифікувались ним через Дію, а от із паспортом-книжечкой не може по закону.


Закордонним паспортом можна користуватися в банках України, є відповідні роз'яснення НБУ. Перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визначає Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а не окремий банк. До таких документів, зокрема, належить паспорт громадянина України для виїзду за кордон.


каждый банк по своему на это
некоторые ДА, если новый - первый ,
некоторые ДА - и тот и тот,
большинство ДА - или тот или тот,
но немало и таких что НЕТ заграну

в Альфе, если что, оба одновременно катят
cohan
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