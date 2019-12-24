Sense Bank,

Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
WallNutPen написав:Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
WallNutPen написав:Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
Дурня. Ви повинні підтвердити особистість, а не надати певний документ. Особистість підтверджується документом з переліку, визначеному законодавчо, і не має значення, яким документом ви користались минулого разу. До речі, закордонний паспорт всередині України таким документом не є, тобто банк теоретично може вам відмовити із вашим закордонним паспортом, навіть якщо ви ідентифікувались ним через Дію, а от із паспортом-книжечкой не може по закону.
WallNutPen написав:Вопрос к представителю банка. Знаю что у многих (у меня тоже) в Дие есть загран паспорт но поскольку гражданский у меня книжка - то естественно у меня его в Дие нету. Правильно я понимаю что пройдя сейчас переидентификацию через Дию и прийдя в с следующий раз в банк снимать валюту со счета - меня не смогут обслужить по гражданскому паспорту, а будут требовать загран? И чтобы поменять ситуевину взад мне повторно придется делать переидентификацию? И если мое предположение правильно то главный вопрос - на фига так делать?
ну так или Дия онлайн или книжечка офлайн. Причем уже при первой покупке ОВДП у Алки через Дію вы автоматом перешли на загранник. Но девчушка в отд-и мигом это исправит и выпишит ордер через книжечку )
M-Audio написав:До речі, закордонний паспорт всередині України таким документом не є, тобто банк теоретично може вам відмовити із вашим закордонним паспортом, навіть якщо ви ідентифікувались ним через Дію, а от із паспортом-книжечкой не може по закону.
Закордонним паспортом можна користуватися в банках України, є відповідні роз'яснення НБУ. Перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визначає Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а не окремий банк. До таких документів, зокрема, належить паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
M-Audio написав:До речі, закордонний паспорт всередині України таким документом не є, тобто банк теоретично може вам відмовити із вашим закордонним паспортом, навіть якщо ви ідентифікувались ним через Дію, а от із паспортом-книжечкой не може по закону.
Закордонним паспортом можна користуватися в банках України, є відповідні роз'яснення НБУ. Перелік документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визначає Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а не окремий банк. До таких документів, зокрема, належить паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
каждый банк по своему на это некоторые ДА, если новый - первый , некоторые ДА - и тот и тот, большинство ДА - или тот или тот, но немало и таких что НЕТ заграну