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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1070107110721073

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:17

  cohan написав:большинство ДА - или тот или тот,
но немало и таких что НЕТ заграну

А ещё можно вспомнить постановление, что паспорт в Дие должен быть для банка эквивалентен бумажному/карточному. Постановление-то есть, но где-то действительно принимают, где-то даже только из Дии, а, например, в Востоке в кассе мне недавно заявили: "Не верю я вашей Дие! А вдруг вы тот загран уже потеряли? Несите книжечку!"

  cohan написав:в Альфе, если что, оба одновременно катят

Давно? Меньше года назад интересовался. Ответили, что или тот или другой. Слот на зарегистрированный документ один. Я пока не встречал банков, где иначе.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:13

  cohan написав:
но немало и таких что НЕТ заграну



Це не банки вирішують, вони зобов'язані проводити ідентифікацію згідно з закнодавством. Але згоден, в деяких банках знайдуться тупуваті співробтники, які вважають, що мають право щось вимагати, порушуючи закнодавство. Зазвичай, скарга в НБУ швидко приводить їх до тями, особливо, коли банки порушують інструкції НБУ.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:18

[quote="5666734:moveton"
А ещё можно вспомнить постановление, что паспорт в Дие должен быть для банка эквивалентен бумажному/карточному. Постановление-то есть, но где-то действительно принимают, где-то даже только из Дии, а, например, в Востоке в кассе мне недавно заявили: "Не верю я вашей Дие! А вдруг вы тот загран уже потеряли? Несите книжечку!"
[/quote]

Тут складніше, ідентифікація через Дію проводиться технічними засобами, сканується код і так далі. Якщо банк наразі немає технічної можливості, то і не зможе провести ідентифікацію. Якщо касирка подивилася на Дію через віконечно, то не є ідентифікацією клієнта.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:29

Re: Sense Bank

  riwalir написав:Якщо банк наразі немає технічної можливості, то і не зможе провести ідентифікацію
Сьогодні достатньо СВОЇМ смартом зісканувати КуАр з Дії клієнта і на 2хв Дія надасть підтвердження дійсності відображаємого док-та.
Якщо Банк вимагає від клієНта наявність смарта, то у співробітника цієї банки смарт повинен бути обов'язково!
Ото хай і цілуються др. з др. смартами :lol:
Amethyst
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