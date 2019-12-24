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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:17
cohan написав:
большинство ДА - или тот или тот,
но немало и таких что НЕТ заграну
А ещё можно вспомнить постановление, что паспорт в Дие должен быть для банка эквивалентен бумажному/карточному. Постановление-то есть, но где-то действительно принимают, где-то даже только из Дии, а, например, в Востоке в кассе мне недавно заявили: "Не верю я вашей Дие! А вдруг вы тот загран уже потеряли? Несите книжечку!"
cohan написав:
в Альфе, если что, оба одновременно катят
Давно? Меньше года назад интересовался. Ответили, что или тот или другой. Слот на зарегистрированный документ один. Я пока не встречал банков, где иначе.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:13
cohan написав:
но немало и таких что НЕТ заграну
Це не банки вирішують, вони зобов'язані проводити ідентифікацію згідно з закнодавством. Але згоден, в деяких банках знайдуться тупуваті співробтники, які вважають, що мають право щось вимагати, порушуючи закнодавство. Зазвичай, скарга в НБУ швидко приводить їх до тями, особливо, коли банки порушують інструкції НБУ.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:18
[quote="5666734:moveton"
А ещё можно вспомнить постановление, что паспорт в Дие должен быть для банка эквивалентен бумажному/карточному. Постановление-то есть, но где-то действительно принимают, где-то даже только из Дии, а, например, в Востоке в кассе мне недавно заявили: "Не верю я вашей Дие! А вдруг вы тот загран уже потеряли? Несите книжечку!"
[/quote]
Тут складніше, ідентифікація через Дію проводиться технічними засобами, сканується код і так далі. Якщо банк наразі немає технічної можливості, то і не зможе провести ідентифікацію. Якщо касирка подивилася на Дію через віконечно, то не є ідентифікацією клієнта.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:29
riwalir написав:
Якщо банк наразі немає технічної можливості, то і не зможе провести ідентифікацію
Сьогодні достатньо СВОЇМ смартом зісканувати КуАр з Дії клієнта і на 2хв Дія надасть підтвердження дійсності відображаємого док-та.
Якщо Банк вимагає від клієНта наявність смарта, то у співробітника цієї банки смарт повинен бути обов'язково!
Ото хай і цілуються др. з др. смартами
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