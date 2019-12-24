cohan написав:большинство ДА - или тот или тот, но немало и таких что НЕТ заграну
А ещё можно вспомнить постановление, что паспорт в Дие должен быть для банка эквивалентен бумажному/карточному. Постановление-то есть, но где-то действительно принимают, где-то даже только из Дии, а, например, в Востоке в кассе мне недавно заявили: "Не верю я вашей Дие! А вдруг вы тот загран уже потеряли? Несите книжечку!"
cohan написав:в Альфе, если что, оба одновременно катят
Давно? Меньше года назад интересовался. Ответили, что или тот или другой. Слот на зарегистрированный документ один. Я пока не встречал банков, где иначе.
Це не банки вирішують, вони зобов'язані проводити ідентифікацію згідно з закнодавством. Але згоден, в деяких банках знайдуться тупуваті співробтники, які вважають, що мають право щось вимагати, порушуючи закнодавство. Зазвичай, скарга в НБУ швидко приводить їх до тями, особливо, коли банки порушують інструкції НБУ.
[quote="5666734:moveton" А ещё можно вспомнить постановление, что паспорт в Дие должен быть для банка эквивалентен бумажному/карточному. Постановление-то есть, но где-то действительно принимают, где-то даже только из Дии, а, например, в Востоке в кассе мне недавно заявили: "Не верю я вашей Дие! А вдруг вы тот загран уже потеряли? Несите книжечку!" [/quote]
Тут складніше, ідентифікація через Дію проводиться технічними засобами, сканується код і так далі. Якщо банк наразі не має технічної можливості, то і не зможе провести ідентифікацію. Якщо касирка подивилася на Дію через віконечно, то не є ідентифікацією клієнта.
Востаннє редагувалось riwalir в П'ят 29 гру, 2023 21:12, всього редагувалось 1 раз.
riwalir написав:Якщо банк наразі немає технічної можливості, то і не зможе провести ідентифікацію
Сьогодні достатньо СВОЇМ смартом зісканувати КуАр з Дії клієнта і на 2хв Дія надасть підтвердження дійсності відображаємого док-та. Якщо Банк вимагає від клієНта наявність смарта, то у співробітника цієї банки смарт повинен бути обов'язково! Ото хай і цілуються др. з др. смартами
Інформуємо вас, що з 01.01.2024 по 29.02.2024 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці. ........ Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.
Amethyst написав:Інформуємо вас, що з 01.01.2024 по 29.02.2024 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці. ........ Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.