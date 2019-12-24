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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:42
novichok написав:
дяка, але (претензія не Вам)
Трохи не зрозуміло з назви, чи то Розстрочка 3.0, чи то карта 3.0
якщо розстрочка, то супер, а карти 3.0 я не маю.
Мається на увазі не картка 3.0, а саме моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:49
Sense Bank написав: novichok написав:
дяка, але (претензія не Вам)
Трохи не зрозуміло з назви, чи то Розстрочка 3.0, чи то карта 3.0
якщо розстрочка, то супер, а карти 3.0 я не маю.
Мається на увазі не картка 3.0, а саме моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
О! До повної картини не достає коми. Я скористуюсь. Дайте ще розстрочку на обліжки під новий рік, а ми про 100 грн абонки забудемо.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:41
Amethyst написав:
Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.
Клиенты банка, которым Алла срезала лимиты и они стали меньше 1к грн, в пролёте. Ну всё как всегда )
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