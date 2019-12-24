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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:42
novichok написав:
дяка, але (претензія не Вам)
Трохи не зрозуміло з назви, чи то Розстрочка 3.0, чи то карта 3.0
якщо розстрочка, то супер, а карти 3.0 я не маю.
Мається на увазі не картка 3.0, а саме моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:49
Sense Bank написав: novichok написав:
дяка, але (претензія не Вам)
Трохи не зрозуміло з назви, чи то Розстрочка 3.0, чи то карта 3.0
якщо розстрочка, то супер, а карти 3.0 я не маю.
Мається на увазі не картка 3.0, а саме моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
О! До повної картини не достає коми. Я скористуюсь. Дайте ще розстрочку на обліжки під новий рік, а ми про 100 грн абонки забудемо.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:41
Amethyst написав:
Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.
Клиенты банка, которым Алла срезала лимиты и они стали меньше 1к грн, в пролёте. Ну всё как всегда )
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Додано: Суб 30 гру, 2023 09:07
Amethyst написав:
Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн
Ой, а було ж від 500 грн до цього? Тиждень тому оформив на 980 грн на 3 міс.
Howl написав:
Клиенты банка, которым Алла срезала лимиты и они стали меньше 1к грн, в пролёте. Ну всё как всегда )
Заради справедливості, Алла нещодавно відновила ліміти багатьом. Мені накинули 30к на Ред/Ворлд/Вигоду, дружині взагалі 50к. Самі пропонували в своєму супер-пупер-апп додатку.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:14
Striker написав:
Заради справедливості, Алла нещодавно відновила ліміти багатьом.
Є таке, якщо дані в анкеті зазначені кошерні. :/
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Додано: Суб 30 гру, 2023 10:39
Striker написав:Ой, а було ж від 500 грн до цього? Тиждень тому оформив на 980 грн на 3 міс.
Так від 500грн. З 01.01.2024 від 1000грн.
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Zochan
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:36
Панове, підкажіть, СЕП з Сенс-Пакетки на Укргаз у вихідні скільки буде іти? Обмежень/комісій немає (50к)?
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Golf_streem
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:46
Golf_streem написав:
Панове, підкажіть, СЕП з Сенс-Пакетки на Укргаз у вихідні скільки буде іти? Обмежень/комісій немає (50к)?
Вітаю! В мене сьогодні десь 20 хвилин йшов переказ на відправлення, а потім з іншого банку на зарахування на картку банку.
Комісій по СЕП-переказам немає.
Обмеження є по лімітам на переказ: 150 000 грн / 1 операція, 500 000 грн / день, 5 000 000 грн / місяць.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Суб 30 гру, 2023 17:03
Sense Bank написав:
Вітаю! В мене сьогодні десь 20 хвилин йшов переказ на відправлення...
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Дякую.
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Golf_streem
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