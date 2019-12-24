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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1072107310741075>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:42

Re: Sense Bank

  novichok написав:дяка, але (претензія не Вам)
Трохи не зрозуміло з назви, чи то Розстрочка 3.0, чи то карта 3.0
якщо розстрочка, то супер, а карти 3.0 я не маю.

Мається на увазі не картка 3.0, а саме моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0 :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:49

  Sense Bank написав:
  novichok написав:дяка, але (претензія не Вам)
Трохи не зрозуміло з назви, чи то Розстрочка 3.0, чи то карта 3.0
якщо розстрочка, то супер, а карти 3.0 я не маю.

Мається на увазі не картка 3.0, а саме моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0 :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

О! До повної картини не достає коми. Я скористуюсь. Дайте ще розстрочку на обліжки під новий рік, а ми про 100 грн абонки забудемо. :)
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:41

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.
Клиенты банка, которым Алла срезала лимиты и они стали меньше 1к грн, в пролёте. Ну всё как всегда )
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 09:07

  Amethyst написав:Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн

Ой, а було ж від 500 грн до цього? Тиждень тому оформив на 980 грн на 3 міс.
  Howl написав:Клиенты банка, которым Алла срезала лимиты и они стали меньше 1к грн, в пролёте. Ну всё как всегда )

Заради справедливості, Алла нещодавно відновила ліміти багатьом. Мені накинули 30к на Ред/Ворлд/Вигоду, дружині взагалі 50к. Самі пропонували в своєму супер-пупер-апп додатку.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:14

Re: Sense Bank

  Striker написав:Заради справедливості, Алла нещодавно відновила ліміти багатьом.
Є таке, якщо дані в анкеті зазначені кошерні. :/
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 10:39

Re: Sense Bank

Striker написав:Ой, а було ж від 500 грн до цього? Тиждень тому оформив на 980 грн на 3 міс.

Так від 500грн. З 01.01.2024 від 1000грн.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:36

Re: Sense Bank

Панове, підкажіть, СЕП з Сенс-Пакетки на Укргаз у вихідні скільки буде іти? Обмежень/комісій немає (50к)?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:46

Re: Sense Bank

  Golf_streem написав:Панове, підкажіть, СЕП з Сенс-Пакетки на Укргаз у вихідні скільки буде іти? Обмежень/комісій немає (50к)?

Вітаю! В мене сьогодні десь 20 хвилин йшов переказ на відправлення, а потім з іншого банку на зарахування на картку банку.
Комісій по СЕП-переказам немає.
Обмеження є по лімітам на переказ: 150 000 грн / 1 операція, 500 000 грн / день, 5 000 000 грн / місяць.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 17:03

  Sense Bank написав:Вітаю! В мене сьогодні десь 20 хвилин йшов переказ на відправлення...
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Дякую.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:02

Є валютний та гривневий пакети White з картою Visa Rewards (яка розпізнається як кредитна в торговельній мережі) чи можна оформити цифрову Master Card або на крайній випадок цифрову Visa Debit ?
Ukrainian
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