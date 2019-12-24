Вітаю, у пакеті White картки можна оформити на МПС Visa Rewards / Mastercard World Debit.
Якщо вам потрібна ще одна гривнева картка, можете оформити на Mastercard.
При оформленні можна обирати МПС.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:35
Re: Sense Bank
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:48
Re: Sense Bank
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:57
Тільки в гривні ? а доларові не можна оформити MasterCard?
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