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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1072107310741075

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:35

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Є

Вітаю, у пакеті White картки можна оформити на МПС Visa Rewards / Mastercard World Debit.
Якщо вам потрібна ще одна гривнева картка, можете оформити на Mastercard.
При оформленні можна обирати МПС.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12260
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:48

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:(яка розпізнається як кредитна в торговельній мережі)

А можете уточнити, будь ласка, в якій торговельній мережі проходить оплата карткою як кредитною?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12260
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:57

  Sense Bank написав:
  Ukrainian написав:Є

Вітаю, у пакеті White картки можна оформити на МПС Visa Rewards / Mastercard World Debit.
Якщо вам потрібна ще одна гривнева картка, можете оформити на Mastercard.
При оформленні можна обирати МПС.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Тільки в гривні ? а доларові не можна оформити MasterCard?
Ukrainian
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Повідомлень: 11583
З нами з: 18.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 774 раз.
 
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