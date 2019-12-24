Вітаю, у пакеті White картки можна оформити на МПС Visa Rewards / Mastercard World Debit.
Якщо вам потрібна ще одна гривнева картка, можете оформити на Mastercard.
При оформленні можна обирати МПС.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:35
Re: Sense Bank
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:48
Re: Sense Bank
Додано: Суб 30 гру, 2023 19:57
Тільки в гривні ? а доларові не можна оформити MasterCard?
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:31
Re: Sense Bank
Вибачте, так само можете оформити і доларову картку на Mastercard. Але так як ви можете у пакеті мати лише 1 картку доларову, єврову.
Можна закрити діючу, і потім оформити нову, вже на новій МПС.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:40
Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:57
Може кому знадобиться порада…
Пакет Блек краще, чим Вайт. В ньому гривньову карту відкрити краще в Візі.
Для безкоштовного утримання вимога нескладна (25*5 грн оплата мобільного) , зате перед польотами кудись прокачати на 10крн покупок і вперед по лаунжам. 10 проходів в рік по Віза Сигниче.
Безумовно це для виїздних.
Додано: Суб 30 гру, 2023 21:12
Re: Sense Bank
Так, ви можете спочатку зробити запит на закриття, картка анулюється, рахунок буде заморожено. Через 30 днів вона закриється. Головне щоб на балансі нічого не було і мінусу також.
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти";
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".
А потім, можете увійти після подачі запиту та оформити у застосунку. Головне при оформлені у меню змініть на Mastercard.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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