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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1072107310741075

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:35

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Є

Вітаю, у пакеті White картки можна оформити на МПС Visa Rewards / Mastercard World Debit.
Якщо вам потрібна ще одна гривнева картка, можете оформити на Mastercard.
При оформленні можна обирати МПС.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:48

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:(яка розпізнається як кредитна в торговельній мережі)

А можете уточнити, будь ласка, в якій торговельній мережі проходить оплата карткою як кредитною?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12262
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 19:57

  Sense Bank написав:
  Ukrainian написав:Є

Вітаю, у пакеті White картки можна оформити на МПС Visa Rewards / Mastercard World Debit.
Якщо вам потрібна ще одна гривнева картка, можете оформити на Mastercard.
При оформленні можна обирати МПС.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Тільки в гривні ? а доларові не можна оформити MasterCard?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:31

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Тільки в гривні ? а доларові не можна оформити MasterCard?

Вибачте, так само можете оформити і доларову картку на Mastercard. Але так як ви можете у пакеті мати лише 1 картку доларову, єврову.
Можна закрити діючу, і потім оформити нову, вже на новій МПС.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:40

  Sense Bank написав:
  Ukrainian написав:Тільки в гривні ? а доларові не можна оформити MasterCard?

Вибачте, так само можете оформити і доларову картку на Mastercard. Але так як ви можете у пакеті мати лише 1 картку доларову, єврову.
Можна закрити діючу, і потім оформити нову, вже на новій МПС.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:57

Може кому знадобиться порада…
Пакет Блек краще, чим Вайт. В ньому гривньову карту відкрити краще в Візі.
Для безкоштовного утримання вимога нескладна (25*5 грн оплата мобільного) , зате перед польотами кудись прокачати на 10крн покупок і вперед по лаунжам. 10 проходів в рік по Віза Сигниче.
Безумовно це для виїздних.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:12

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?

Так, ви можете спочатку зробити запит на закриття, картка анулюється, рахунок буде заморожено. Через 30 днів вона закриється. Головне щоб на балансі нічого не було і мінусу також.
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти";
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".

А потім, можете увійти після подачі запиту та оформити у застосунку. Головне при оформлені у меню змініть на Mastercard.

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Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 22:20

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Є валютний та гривневий пакети White з картою Visa Rewards (яка розпізнається як кредитна в торговельній мережі)...
У пакетних карток дійсно присутній кредитний BIN. Деталі тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014974160

Visa debit випускається картка Cameleon.
Howl
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