Може кому знадобиться порада… Пакет Блек краще, чим Вайт. В ньому гривньову карту відкрити краще в Візі. Для безкоштовного утримання вимога нескладна (25*5 грн оплата мобільного) , зате перед польотами кудись прокачати на 10крн покупок і вперед по лаунжам. 10 проходів в рік по Віза Сигниче. Безумовно це для виїздних.
Ukrainian написав:Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?
Так, ви можете спочатку зробити запит на закриття, картка анулюється, рахунок буде заморожено. Через 30 днів вона закриється. Головне щоб на балансі нічого не було і мінусу також. Для закриття рахунку: 1. Перейдіть у розділ "Продукти"; 2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити. 3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".
А потім, можете увійти після подачі запиту та оформити у застосунку. Головне при оформлені у меню змініть на Mastercard.
Ukrainian написав:Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?
Так, ви можете спочатку зробити запит на закриття, картка анулюється, рахунок буде заморожено. Через 30 днів вона закриється. Головне щоб на балансі нічого не було і мінусу також. Для закриття рахунку: 1. Перейдіть у розділ "Продукти"; 2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити. 3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".
А потім, можете увійти після подачі запиту та оформити у застосунку. Головне при оформлені у меню змініть на Mastercard.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф? 2. Закрити візу. 3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?