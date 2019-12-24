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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:00

  Ukrainian написав: В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка

Схема обслуговування рахунку кредитно-дебетна, себто, якщо є ліміт то користуєтесь як кредитною, якщо власні кошти на балансі - як дебетовою.
Саме по БІНу вона розпізнається як дебетна. Часто віза йдуть кредитні, а мастеркард дебетові. Від схеми обслуговування рахунку це, принаймні в Україні, не залежить.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:01

  Ukrainian написав:
  Sense Bank написав:
  Ukrainian написав:Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?

Так, ви можете спочатку зробити запит на закриття, картка анулюється, рахунок буде заморожено. Через 30 днів вона закриється. Головне щоб на балансі нічого не було і мінусу також.
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти";
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".

А потім, можете увійти після подачі запиту та оформити у застосунку. Головне при оформлені у меню змініть на Mastercard.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф?
2. Закрити візу.
3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?

1. Дох сейф це частина картки, тому ні
2. Так
3. Потрібно
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 08:46

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка
BIN у картки Caméléon є дебетовим, тобто це картка системи Visa debit класа Visa Platinum — саме цю інформацію бачать платіжні системи та продавець.

Банк цю картку продає як кредитно-дебетовий продукт.

Щодо пакетних карток, то це дебетовий продукт. Клас картки Visa Rewards, система Visa credit.

  Ukrainian написав:1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф?
2. Закрити візу.
3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?
1 Дохідний сейф це субрахунок, який відкритий до карткового.
2 Картку не можна закрити, закрити можна рахунок. Саме карту можна анулювати.
3 Протягом 30 днів закривається рахунок.

Ви можете анулювати картки без закриття рахунку, випустити до рахунку нову картку бажаної системи — грошові кошти на рахунку нікуди не потрібно переводити. Можна випустити нову картку, а потім стару анулювати.
Це швидко може зробити підтримка банку.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:51

Sense Bank
Розрахункова дана 31.12 скільки заплатити? В додатку не видно
andyteam
 
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