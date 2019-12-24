Ukrainian написав:
В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка
BIN у картки Caméléon є дебетовим, тобто це картка системи Visa debit класа Visa Platinum — саме цю інформацію бачать платіжні системи та продавець.
Банк цю картку продає як кредитно-дебетовий продукт.
Щодо пакетних карток, то це дебетовий продукт. Клас картки Visa Rewards, система Visa credit.
Ukrainian написав:
1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф?
2. Закрити візу.
3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?
1 Дохідний сейф це субрахунок, який відкритий до карткового.
2 Картку не можна закрити, закрити можна рахунок. Саме карту можна анулювати.
3 Протягом 30 днів закривається рахунок.
Ви можете анулювати картки без закриття рахунку, випустити до рахунку нову картку бажаної системи — грошові кошти на рахунку нікуди не потрібно переводити. Можна випустити нову картку, а потім стару анулювати.
Це швидко може зробити підтримка банку.