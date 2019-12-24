RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1073107410751076

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:00

  Ukrainian написав: В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка

Схема обслуговування рахунку кредитно-дебетна, себто, якщо є ліміт то користуєтесь як кредитною, якщо власні кошти на балансі - як дебетовою.
Саме по БІНу вона розпізнається як дебетна. Часто віза йдуть кредитні, а мастеркард дебетові. Від схеми обслуговування рахунку це, принаймні в Україні, не залежить.
24589
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:01

  Ukrainian написав:
  Sense Bank написав:
  Ukrainian написав:Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?

Так, ви можете спочатку зробити запит на закриття, картка анулюється, рахунок буде заморожено. Через 30 днів вона закриється. Головне щоб на балансі нічого не було і мінусу також.
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти";
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".

А потім, можете увійти після подачі запиту та оформити у застосунку. Головне при оформлені у меню змініть на Mastercard.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф?
2. Закрити візу.
3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?

1. Дох сейф це частина картки, тому ні
2. Так
3. Потрібно
24589
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 08:46

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка
BIN у картки Caméléon є дебетовим, тобто це картка системи Visa debit класа Visa Platinum — саме цю інформацію бачать платіжні системи та продавець.

Банк цю картку продає як кредитно-дебетовий продукт.

Щодо пакетних карток, то це дебетовий продукт. Клас картки Visa Rewards, система Visa credit.

  Ukrainian написав:1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф?
2. Закрити візу.
3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?
1 Дохідний сейф це субрахунок, який відкритий до карткового.
2 Картку не можна закрити, закрити можна рахунок. Саме карту можна анулювати.
3 Протягом 30 днів закривається рахунок.

Ви можете анулювати картки без закриття рахунку, випустити до рахунку нову картку бажаної системи — грошові кошти на рахунку нікуди не потрібно переводити. Можна випустити нову картку, а потім стару анулювати.
Це швидко може зробити підтримка банку.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5753
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:51

Sense Bank
Розрахункова дана 31.12 скільки заплатити? В додатку не видно
andyteam
 
Повідомлень: 141
З нами з: 16.07.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:05

  andyteam написав:Sense Bank
Розрахункова дана 31.12 скільки заплатити? В додатку не видно

У картки на поточний момент... Інформація/Розрах-й пер-д/Заборгов-ть/
...і шо там вказано?
А РД вказана в Тририски/Про договір/Дата Договіру == це і є відповідна РД
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4899
З нами з: 05.05.21
Подякував: 374 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:16

  Amethyst написав:Інформуємо вас, що з 01.01.2024 по 29.02.2024 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
........
Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.

Детальні умови програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0».


А 2% додаткового кешбеку на вихіжних не продовжують?
Amid
 
Повідомлень: 1802
З нами з: 12.06.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:28

Re: Sense Bank

  Amid написав:А 2% додаткового кешбеку на вихіжних не продовжують?

Поки що інформації про подовження акції не було :(
Але і мені сподобалася, тому поцікавлюся у колег вже з понеділка, чи буде подовження або щось подібне.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12263
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:50

Я не можу ж промовчати, що…
Так, про питання оплати палива від коломийського картками Сенса все ж вирішили, дякую.
Зараз вдалося. Нарешті.

Ще з позитива: замінили безкоштовно картку в чорному пакеті. Майстер на Візу.
Причина?
Повністю прокачана на 10+ к грн картка Мастер Блек не дала вхід на Занзібарі.
Тепла лінія відповіла «так у вас Майстер.»
І що? Картки мастера не беруть участь у Лаунж кі?» Серйозно? Скоро перевірю, але візу сигниче в а/п у Ввршаві.
Hotab
 
Повідомлень: 10512
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 1073107410751076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 120, 121, 122
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1211 242543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 20:51
cohan
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7468
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.