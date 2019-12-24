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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:00

  Ukrainian написав: В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка

Схема обслуговування рахунку кредитно-дебетна, себто, якщо є ліміт то користуєтесь як кредитною, якщо власні кошти на балансі - як дебетовою.
Саме по БІНу вона розпізнається як дебетна. Часто віза йдуть кредитні, а мастеркард дебетові. Від схеми обслуговування рахунку це, принаймні в Україні, не залежить.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:01

  Ukrainian написав:
  Sense Bank написав:
  Ukrainian написав:Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?

Так, ви можете спочатку зробити запит на закриття, картка анулюється, рахунок буде заморожено. Через 30 днів вона закриється. Головне щоб на балансі нічого не було і мінусу також.
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти";
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".

А потім, можете увійти після подачі запиту та оформити у застосунку. Головне при оформлені у меню змініть на Mastercard.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф?
2. Закрити візу.
3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?

1. Дох сейф це частина картки, тому ні
2. Так
3. Потрібно
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 08:46

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка
BIN у картки Caméléon є дебетовим, тобто це картка системи Visa debit класа Visa Platinum — саме цю інформацію бачать платіжні системи та продавець.

Банк цю картку продає як кредитно-дебетовий продукт.

Щодо пакетних карток, то це дебетовий продукт. Клас картки Visa Rewards, система Visa credit.

  Ukrainian написав:1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф?
2. Закрити візу.
3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?
1 Дохідний сейф це субрахунок, який відкритий до карткового.
2 Картку не можна закрити, закрити можна рахунок. Саме карту можна анулювати.
3 Протягом 30 днів закривається рахунок.

Ви можете анулювати картки без закриття рахунку, випустити до рахунку нову картку бажаної системи — грошові кошти на рахунку нікуди не потрібно переводити. Можна випустити нову картку, а потім стару анулювати.
Це швидко може зробити підтримка банку.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:51

Sense Bank
Розрахункова дана 31.12 скільки заплатити? В додатку не видно
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:05

  andyteam написав:Sense Bank
Розрахункова дана 31.12 скільки заплатити? В додатку не видно

У картки на поточний момент... Інформація/Розрах-й пер-д/Заборгов-ть/
...і шо там вказано?
А РД вказана в Тририски/Про договір/Дата Договіру == це і є відповідна РД
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:16

  Amethyst написав:Інформуємо вас, що з 01.01.2024 по 29.02.2024 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.
........
Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.

Детальні умови програми «Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0».


А 2% додаткового кешбеку на вихіжних не продовжують?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:28

Re: Sense Bank

  Amid написав:А 2% додаткового кешбеку на вихіжних не продовжують?

Поки що інформації про подовження акції не було :(
Але і мені сподобалася, тому поцікавлюся у колег вже з понеділка, чи буде подовження або щось подібне.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:50

Я не можу ж промовчати, що…
Так, про питання оплати палива від коломийського картками Сенса все ж вирішили, дякую.
Зараз вдалося. Нарешті.

Ще з позитива: замінили безкоштовно картку в чорному пакеті. Майстер на Візу.
Причина?
Повністю прокачана на 10+ к грн картка Мастер Блек не дала вхід на Занзібарі.
Тепла лінія відповіла «так у вас Майстер.»
І що? Картки мастера не беруть участь у Лаунж кі?» Серйозно? Скоро перевірю, але візу сигниче в а/п у Ввршаві.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:03

Re: Sense Bank

  Hotab написав:І що? Картки мастера не беруть участь у Лаунж кі?» Серйозно?
На жаль, https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015516419
А ось по Visa веселіше: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015511140
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:40

  Howl написав:BIN у картки Caméléon є дебетовим, тобто це картка системи Visa debit класа Visa Platinum — саме цю інформацію бачать платіжні системи та продавець.

Банк цю картку продає як кредитно-дебетовий продукт.

Щодо пакетних карток, то це дебетовий продукт. Клас картки Visa Rewards, система Visa credit.

Дякую. Спробою відкрити додаткову цифрову карту Caméléon у своєму пакеті.
Ukrainian
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