Ukrainian написав: В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка
Схема обслуговування рахунку кредитно-дебетна, себто, якщо є ліміт то користуєтесь як кредитною, якщо власні кошти на балансі - як дебетовою. Саме по БІНу вона розпізнається як дебетна. Часто віза йдуть кредитні, а мастеркард дебетові. Від схеми обслуговування рахунку це, принаймні в Україні, не залежить.
Ukrainian написав:Дякую. Закрити доларову Віза і оформити нову цифрову доларову MasterCard це усе можна зробити через сенс застосунок ?
Так, ви можете спочатку зробити запит на закриття, картка анулюється, рахунок буде заморожено. Через 30 днів вона закриється. Головне щоб на балансі нічого не було і мінусу також. Для закриття рахунку: 1. Перейдіть у розділ "Продукти"; 2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити. 3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".
А потім, можете увійти після подачі запиту та оформити у застосунку. Головне при оформлені у меню змініть на Mastercard.
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1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф? 2. Закрити візу. 3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?
1. Дох сейф це частина картки, тому ні 2. Так 3. Потрібно
Ukrainian написав:В мене Cameleon в розділі відкрити нову карту/рахунок пише як кредитна картка
BIN у картки Caméléon є дебетовим, тобто це картка системи Visa debit класа Visa Platinum — саме цю інформацію бачать платіжні системи та продавець.
Банк цю картку продає як кредитно-дебетовий продукт.
Щодо пакетних карток, то це дебетовий продукт. Клас картки Visa Rewards, система Visa credit.
Ukrainian написав:1. Перекинути доларовий позитивний баланс на дохідний сейф? 2. Закрити візу. 3. Потім наступного робочого дня можна подавати запит на відкритя нової цифрової доларової мастеркард ? Чи потрібно чекати 30 днів ?
1 Дохідний сейф це субрахунок, який відкритий до карткового. 2 Картку не можна закрити, закрити можна рахунок. Саме карту можна анулювати. 3 Протягом 30 днів закривається рахунок.
Ви можете анулювати картки без закриття рахунку, випустити до рахунку нову картку бажаної системи — грошові кошти на рахунку нікуди не потрібно переводити. Можна випустити нову картку, а потім стару анулювати. Це швидко може зробити підтримка банку.
Amethyst написав:Інформуємо вас, що з 01.01.2024 по 29.02.2024 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці. ........ Звертаємо увагу, що для розстрочки на термін 3 місяці мінімальна сума для оформлення становить 1000 грн.
Я не можу ж промовчати, що… Так, про питання оплати палива від коломийського картками Сенса все ж вирішили, дякую. Зараз вдалося. Нарешті.
Ще з позитива: замінили безкоштовно картку в чорному пакеті. Майстер на Візу. Причина? Повністю прокачана на 10+ к грн картка Мастер Блек не дала вхід на Занзібарі. Тепла лінія відповіла «так у вас Майстер.» І що? Картки мастера не беруть участь у Лаунж кі?» Серйозно? Скоро перевірю, але візу сигниче в а/п у Ввршаві.