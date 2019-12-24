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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2023 23:41
Хто підкажи чи можна одноразово підняти ліміт через сенс застосунок для оплати покупки в Інтернеті ? Пакет white visa rewards
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Додано: Нед 31 гру, 2023 23:57
Ukrainian, картка Caméléon іде понад пакетною.
Щодо ліміту, то можна встановити строк його дії. Ну якось так)
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Howl
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