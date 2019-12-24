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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:41

Хто підкажи чи можна одноразово підняти ліміт через сенс застосунок для оплати покупки в Інтернеті ? Пакет white visa rewards
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:57

Re: Sense Bank

Ukrainian, картка Caméléon іде понад пакетною.
Щодо ліміту, то можна встановити строк його дії. Ну якось так)
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:37

  Howl написав:Ukrainian, картка Caméléon іде понад пакетною.
Щодо ліміту, то можна встановити строк його дії. Ну якось так)

1. Тобто не буде безкоштовною ?
2. Якщо в мене добовий ліміт хх тис то я можу збільшити в два рази наприклад і встановити срок діі 24 години ?
Ukrainian
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Повідомлень: 11589
З нами з: 18.06.08
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