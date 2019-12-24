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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2023 23:41
Хто підкажи чи можна одноразово підняти ліміт через сенс застосунок для оплати покупки в Інтернеті ? Пакет white visa rewards
Додано: Нед 31 гру, 2023 23:57
Re: Sense Bank
Ukrainian, картка Caméléon іде понад пакетною.
Щодо ліміту, то можна встановити строк його дії. Ну якось так)
Додано: Пон 01 січ, 2024 00:37
Додано: Пон 01 січ, 2024 03:40
Re: Sense Bank
Ukrainian,
1) подивиться тарифи за цим продуктом. Ця картка безкоштовно, навіть SMS безкоштовні. Є ліміт на безкоштовне зняття і P2P перекази;
2) там виставляється і добовий ліміт, і місячний (діє і той, і той одночасно). Інші ліміти встановити не можна.
Додано: Пон 01 січ, 2024 06:28
1. Не бачу як її відкрити в доларах пропонує лише грн. Тому цей варіант відпадає. Буду робити перевипуск на MasterCard
2. Ліміту як такого немає. Покупки з валютних карток за кордоном та на закордонних сайтах — без обмежень НБУ, але в рамках денного ліміту по картці.
В чаті сказали що можна збільшити той що є в чотири рази. Цього більш ніж достатньо
Ліміт лише на гривневі картки.
Додано: Пон 01 січ, 2024 09:07
З Новим роком Дракона!🎄
Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського🥂
Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк✨
Бажаємо вам у 2024 році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці😊☃️
На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Добробуту та радості майбутньому році💕🎅
Ваші фея-помічниця, Оля🧚, Анастасія❤️, Андрій🙌 та Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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