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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2023 23:41
Хто підкажи чи можна одноразово підняти ліміт через сенс застосунок для оплати покупки в Інтернеті ? Пакет white visa rewards
Додано: Нед 31 гру, 2023 23:57
Re: Sense Bank
Ukrainian, картка Caméléon іде понад пакетною.
Щодо ліміту, то можна встановити строк його дії. Ну якось так)
Додано: Пон 01 січ, 2024 00:37
Додано: Пон 01 січ, 2024 03:40
Re: Sense Bank
Ukrainian,
1) подивиться тарифи за цим продуктом. Ця картка безкоштовно, навіть SMS безкоштовні. Є ліміт на безкоштовне зняття і P2P перекази;
2) там виставляється і добовий ліміт, і місячний (діє і той, і той одночасно). Інші ліміти встановити не можна.
Додано: Пон 01 січ, 2024 06:28
1. Не бачу як її відкрити в доларах пропонує лише грн. Тому цей варіант відпадає. Буду робити перевипуск на MasterCard
2. Ліміту як такого немає. Покупки з валютних карток за кордоном та на закордонних сайтах — без обмежень НБУ, але в рамках денного ліміту по картці.
В чаті сказали що можна збільшити той що є в чотири рази. Цього більш ніж достатньо
Ліміт лише на гривневі картки.
Додано: Пон 01 січ, 2024 09:07
З Новим роком Дракона!🎄
Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського🥂
Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк✨
Бажаємо вам у 2024 році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці😊☃️
На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Добробуту та радості майбутньому році💕🎅
Ваші фея-помічниця, Оля🧚, Анастасія❤️, Андрій🙌 та Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 01 січ, 2024 10:55
Картка Caméléon йде як самостійна картка, яка не прив'язується до вашого пакета послуг White | Black | Graphite.
Вона оформлюється тільки в валюті гривня, щомісячної плати за обслуговування немає, тільки в тому випадку якщо у вас є кредитні кошти, то може списатись РКО 100 грн., але зараз дана картка оформлюється без кредитного ліміту.
По всім карткам є добові ліміти для розрахунків чи зняття коштів.
Ви можете самостійно в застосунку змінити добові ліміти по картці.
Наприклад, якщо у вас на покупки по картці стоїть ліміт 1000 грн, а ліміт рахунку 20000 грн, то ви можете змінити ліміт картки до 20 000 грн.
Але ліміти на безкоштовне зняття чи перекази з картки на картку не змінюються, оскільки це тарифи картки.
Тут можете ознайомитись, як переглянути та змінити ліміти по картках:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Пон 01 січ, 2024 11:58
В умовах акції написано "Акція діє з 01.11.2023 до 31.12.2024 включно". Ще цілий рік попереду, якщо це не одрук.
Востаннє редагувалось SL5 в Пон 01 січ, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:03
Так все вірно, акція діє до 31.12.24
Головний нюанс, що після активації цієї акції вона буде діяти для клієнта тільки 90 календарних днів.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:04
Re: Sense Bank
Але 90 днів для кожного учасника.
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