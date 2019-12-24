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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078>

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:41

Хто підкажи чи можна одноразово підняти ліміт через сенс застосунок для оплати покупки в Інтернеті ? Пакет white visa rewards
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:57

Re: Sense Bank

Ukrainian, картка Caméléon іде понад пакетною.
Щодо ліміту, то можна встановити строк його дії. Ну якось так)
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:37

  Howl написав:Ukrainian, картка Caméléon іде понад пакетною.
Щодо ліміту, то можна встановити строк його дії. Ну якось так)

1. Тобто не буде безкоштовною ?
2. Якщо в мене добовий ліміт хх тис то я можу збільшити в два рази наприклад і встановити срок діі 24 години ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 03:40

Re: Sense Bank

Ukrainian,
1) подивиться тарифи за цим продуктом. Ця картка безкоштовно, навіть SMS безкоштовні. Є ліміт на безкоштовне зняття і P2P перекази;
2) там виставляється і добовий ліміт, і місячний (діє і той, і той одночасно). Інші ліміти встановити не можна.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 06:28

  Howl написав:Ukrainian,
1) подивиться тарифи за цим продуктом. Ця картка безкоштовно, навіть SMS безкоштовні. Є ліміт на безкоштовне зняття і P2P перекази;
2) там виставляється і добовий ліміт, і місячний (діє і той, і той одночасно). Інші ліміти встановити не можна.

1. Не бачу як її відкрити в доларах пропонує лише грн. Тому цей варіант відпадає. Буду робити перевипуск на MasterCard
2. Ліміту як такого немає. Покупки з валютних карток за кордоном та на закордонних сайтах — без обмежень НБУ, але в рамках денного ліміту по картці.
В чаті сказали що можна збільшити той що є в чотири рази. Цього більш ніж достатньо
Ліміт лише на гривневі картки.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 09:07

З Новим роком Дракона!🎄
Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського🥂
Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк✨
Бажаємо вам у 2024 році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці😊☃️
На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Добробуту та радості майбутньому році💕🎅
Ваші фея-помічниця, Оля🧚‍, Анастасія❤️, Андрій🙌 та Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 10:55

  Ukrainian написав:
  Howl написав:Ukrainian,
1) подивиться тарифи за цим продуктом. Ця картка безкоштовно, навіть SMS безкоштовні. Є ліміт на безкоштовне зняття і P2P перекази;
2) там виставляється і добовий ліміт, і місячний (діє і той, і той одночасно). Інші ліміти встановити не можна.

1. Не бачу як її відкрити в доларах пропонує лише грн. Тому цей варіант відпадає. Буду робити перевипуск на MasterCard
2. Ліміту як такого немає. Покупки з валютних карток за кордоном та на закордонних сайтах — без обмежень НБУ, але в рамках денного ліміту по картці.
В чаті сказали що можна збільшити той що є в чотири рази. Цього більш ніж достатньо
Ліміт лише на гривневі картки.

Картка Caméléon йде як самостійна картка, яка не прив'язується до вашого пакета послуг White | Black | Graphite.
Вона оформлюється тільки в валюті гривня, щомісячної плати за обслуговування немає, тільки в тому випадку якщо у вас є кредитні кошти, то може списатись РКО 100 грн., але зараз дана картка оформлюється без кредитного ліміту.

По всім карткам є добові ліміти для розрахунків чи зняття коштів.
Ви можете самостійно в застосунку змінити добові ліміти по картці.

Наприклад, якщо у вас на покупки по картці стоїть ліміт 1000 грн, а ліміт рахунку 20000 грн, то ви можете змінити ліміт картки до 20 000 грн.
Але ліміти на безкоштовне зняття чи перекази з картки на картку не змінюються, оскільки це тарифи картки.

Тут можете ознайомитись, як переглянути та змінити ліміти по картках: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016940460

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:58

  Sense Bank написав:
  Amid написав:А 2% додаткового кешбеку на вихіжних не продовжують?

Поки що інформації про подовження акції не було :(
Але і мені сподобалася, тому поцікавлюся у колег вже з понеділка, чи буде подовження або щось подібне.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


В умовах акції написано "Акція діє з 01.11.2023 до 31.12.2024 включно". Ще цілий рік попереду, якщо це не одрук.
Востаннє редагувалось SL5 в Пон 01 січ, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
SL5
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:03

  SL5 написав:
  Sense Bank написав:
  Amid написав:А 2% додаткового кешбеку на вихіжних не продовжують?

Поки що інформації про подовження акції не було :(
Але і мені сподобалася, тому поцікавлюся у колег вже з понеділка, чи буде подовження або щось подібне.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


В умовах акції написано "Акція діє з 01.11 до 31.12.2024 включно". Ще цілий рік попереду, якщо це не одрук.

Так все вірно, акція діє до 31.12.24
Головний нюанс, що після активації цієї акції вона буде діяти для клієнта тільки 90 календарних днів.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:04

Re: Sense Bank

SL5 написав:В умовах акції написано "Акція діє з 01.11 до 31.12.2024 включно". Ще цілий рік попереду, якщо це не одрук.

Але 90 днів для кожного учасника.
Zochan
 
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