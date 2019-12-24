Howl написав:Ukrainian, 1) подивиться тарифи за цим продуктом. Ця картка безкоштовно, навіть SMS безкоштовні. Є ліміт на безкоштовне зняття і P2P перекази; 2) там виставляється і добовий ліміт, і місячний (діє і той, і той одночасно). Інші ліміти встановити не можна.
1. Не бачу як її відкрити в доларах пропонує лише грн. Тому цей варіант відпадає. Буду робити перевипуск на MasterCard 2. Ліміту як такого немає. Покупки з валютних карток за кордоном та на закордонних сайтах — без обмежень НБУ, але в рамках денного ліміту по картці. В чаті сказали що можна збільшити той що є в чотири рази. Цього більш ніж достатньо Ліміт лише на гривневі картки.
Картка Caméléon йде як самостійна картка, яка не прив'язується до вашого пакета послуг White | Black | Graphite. Вона оформлюється тільки в валюті гривня, щомісячної плати за обслуговування немає, тільки в тому випадку якщо у вас є кредитні кошти, то може списатись РКО 100 грн., але зараз дана картка оформлюється без кредитного ліміту.
По всім карткам є добові ліміти для розрахунків чи зняття коштів. Ви можете самостійно в застосунку змінити добові ліміти по картці.
Наприклад, якщо у вас на покупки по картці стоїть ліміт 1000 грн, а ліміт рахунку 20000 грн, то ви можете змінити ліміт картки до 20 000 грн. Але ліміти на безкоштовне зняття чи перекази з картки на картку не змінюються, оскільки це тарифи картки.
А доречі банк не думає прибрати цю комісію в 100 грн за використання кредитних коштів ? Наскільки я пам'ятаю, то банк вводив комісію за РКО, тому що облікова ставка виросла рік тому, але зараз вона значно знизилася і нацбанк планує її ще знижувати у цьому році... Цікаве питання, бо не пам'ятаю інших банків, які вводили подібну комісію.
vovabelokon99 написав:А доречі банк не думає прибрати цю комісію в 100 грн за використання кредитних коштів ? Наскільки я пам'ятаю, то банк вводив комісію за РКО, тому що облікова ставка виросла рік тому, але зараз вона значно знизилася і нацбанк планує її ще знижувати у цьому році... Цікаве питання, бо не пам'ятаю інших банків, які вводили подібну комісію.
Поки не було ніяких новин з приводу відміни РКО Тому поки живемо з ним) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️