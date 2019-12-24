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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:10

  Sense Bank написав:
  Ukrainian написав:
  Howl написав:Ukrainian,
1) подивиться тарифи за цим продуктом. Ця картка безкоштовно, навіть SMS безкоштовні. Є ліміт на безкоштовне зняття і P2P перекази;
2) там виставляється і добовий ліміт, і місячний (діє і той, і той одночасно). Інші ліміти встановити не можна.

1. Не бачу як її відкрити в доларах пропонує лише грн. Тому цей варіант відпадає. Буду робити перевипуск на MasterCard
2. Ліміту як такого немає. Покупки з валютних карток за кордоном та на закордонних сайтах — без обмежень НБУ, але в рамках денного ліміту по картці.
В чаті сказали що можна збільшити той що є в чотири рази. Цього більш ніж достатньо
Ліміт лише на гривневі картки.

Картка Caméléon йде як самостійна картка, яка не прив'язується до вашого пакета послуг White | Black | Graphite.
Вона оформлюється тільки в валюті гривня, щомісячної плати за обслуговування немає, тільки в тому випадку якщо у вас є кредитні кошти, то може списатись РКО 100 грн., але зараз дана картка оформлюється без кредитного ліміту.

По всім карткам є добові ліміти для розрахунків чи зняття коштів.
Ви можете самостійно в застосунку змінити добові ліміти по картці.

Наприклад, якщо у вас на покупки по картці стоїть ліміт 1000 грн, а ліміт рахунку 20000 грн, то ви можете змінити ліміт картки до 20 000 грн.
Але ліміти на безкоштовне зняття чи перекази з картки на картку не змінюються, оскільки це тарифи картки.

Тут можете ознайомитись, як переглянути та змінити ліміти по картках: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016940460

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

А доречі банк не думає прибрати цю комісію в 100 грн за використання кредитних коштів ? Наскільки я пам'ятаю, то банк вводив комісію за РКО, тому що облікова ставка виросла рік тому, але зараз вона значно знизилася і нацбанк планує її ще знижувати у цьому році... Цікаве питання, бо не пам'ятаю інших банків, які вводили подібну комісію. :D
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:16

Re: Sense Bank

  vovabelokon99 написав:А доречі банк не думає прибрати цю комісію в 100 грн за використання кредитних коштів ? Наскільки я пам'ятаю, то банк вводив комісію за РКО, тому що облікова ставка виросла рік тому, але зараз вона значно знизилася і нацбанк планує її ще знижувати у цьому році... Цікаве питання, бо не пам'ятаю інших банків, які вводили подібну комісію.

Поки не було ніяких новин з приводу відміни РКО :(
Тому поки живемо з ним)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:38

Amethyst
Наперсточники вони
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:42

  andyteam написав:Amethyst
Наперсточники вони

Ну таак, Алку треба вміти танцювати. Не без цього :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:18

Хто достроково продавав валютні облігації в Сенс як пройшов процес і скільки недоотриманого прибутку ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 21:32

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Хто достроково продавав валютні облігації в Сенс як пройшов процес і скільки недоотриманого прибутку ?

Вітаю! Проходить так само, як і з гривневими. Тобто, якщо ви умовно купили вчора, то можете при продажі побачити суму продажу та на скільки менше продаєте.
В залежності від облігації, у застосунку можна побачити за яку суму буде достроково продана облігація.
Десь у нас в Телеграмі, в чаті, була таблиця створена одним із клієнтів. Там розрахунок був, коли продавати достроково скільки втрачається, потім скільки потрібно часу, щоб вийти в 0 грн. А також скільки часу, що вийти у прибуток.
Спробую пошукати її, бо колись нею користувався, дуже класно зроблена 👍
Думаю буде в нагоді ця стаття "Як змінюються котирування (ціни) на ОВДП?
": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 1610830098

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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