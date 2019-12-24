*Анастасія якщо потрібен знімок екрану, я додам. Але повторюю, додаток Сенс запитує в Дії лише закордонний паспорт. Запиту щодо міста реєстрацій або тимчасового місця перебування (даних з довідки ВПО) додаток Сенс не здійснює.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 15:59
*Анастасія якщо потрібен знімок екрану, я додам. Але повторюю, додаток Сенс запитує в Дії лише закордонний паспорт. Запиту щодо міста реєстрацій або тимчасового місця перебування (даних з довідки ВПО) додаток Сенс не здійснює.
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:09
Re: Sense Bank
Скільки часу займе, якщо у відділенні проходити?
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:21
kulikrom В повній інформації про документи є такий параметр в т.ч як дата реєстрації, тобто потрібно на документі натиснути три крапки - повна інформація, дата реєстрації, якщо там не корректна дата/її немає - то це якраз і причина, але як вже сказала то в даному випадку можна пройти ідентифікацію через відеочат
*Анастасія
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:22
Zochan Та буквально декілька хвилин, не враховуючи час на чергу(якщо вона буде)
При собі необхідно мати паспорт та іпн(або дія)
*Анастасія
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:37
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:06
Такая повторная идентификация проводится для всех клиентов ?
Насколько помню пару лет назад был в отделении по этому поводу и вот в приложении снова запрос на проверку.
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