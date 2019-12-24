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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1076107710781079

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:59

  Sense Bank написав:Запитується ця інформація так як це повноцінна повторна ідентифікація з оновленнях всіх даних в т.ч адресу реєстрації

*Анастасія якщо потрібен знімок екрану, я додам. Але повторюю, додаток Сенс запитує в Дії лише закордонний паспорт. Запиту щодо міста реєстрацій або тимчасового місця перебування (даних з довідки ВПО) додаток Сенс не здійснює.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:09

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:це повноцінна повторна ідентифікація з оновленнях всіх даних в т.ч адресу реєстрації.

*Анастасія

Скільки часу займе, якщо у відділенні проходити?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:21

kulikrom В повній інформації про документи є такий параметр в т.ч як дата реєстрації, тобто потрібно на документі натиснути три крапки - повна інформація, дата реєстрації, якщо там не корректна дата/її немає - то це якраз і причина, але як вже сказала то в даному випадку можна пройти ідентифікацію через відеочат

*Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:22

Zochan Та буквально декілька хвилин, не враховуючи час на чергу(якщо вона буде)
При собі необхідно мати паспорт та іпн(або дія)
*Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:37

  Sense Bank написав:там її немає - то це якраз і причина

в моєму випадку так, тож дякую за роз'яснення *Анастасія
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:49

kulikrom Рада допомогти)

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:06

  Sense Bank написав:Запитується ця інформація так як це повноцінна повторна ідентифікація з оновленнях всіх даних в т.ч адресу реєстрації
*Анастасія


Такая повторная идентификация проводится для всех клиентов ?
Насколько помню пару лет назад был в отделении по этому поводу и вот в приложении снова запрос на проверку.
vladimir07
 
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