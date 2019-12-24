*Анастасія якщо потрібен знімок екрану, я додам. Але повторюю, додаток Сенс запитує в Дії лише закордонний паспорт. Запиту щодо міста реєстрацій або тимчасового місця перебування (даних з довідки ВПО) додаток Сенс не здійснює.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 15:59
*Анастасія якщо потрібен знімок екрану, я додам. Але повторюю, додаток Сенс запитує в Дії лише закордонний паспорт. Запиту щодо міста реєстрацій або тимчасового місця перебування (даних з довідки ВПО) додаток Сенс не здійснює.
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:09
Re: Sense Bank
Скільки часу займе, якщо у відділенні проходити?
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:21
kulikrom В повній інформації про документи є такий параметр в т.ч як дата реєстрації, тобто потрібно на документі натиснути три крапки - повна інформація, дата реєстрації, якщо там не корректна дата/її немає - то це якраз і причина, але як вже сказала то в даному випадку можна пройти ідентифікацію через відеочат
*Анастасія
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:22
Zochan Та буквально декілька хвилин, не враховуючи час на чергу(якщо вона буде)
При собі необхідно мати паспорт та іпн(або дія)
*Анастасія
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:37
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:06
Такая повторная идентификация проводится для всех клиентов ?
Насколько помню пару лет назад был в отделении по этому поводу и вот в приложении снова запрос на проверку.
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:18
vladimir07 Ця необхідність викликана зміною нормативних вимог НБУ, а саме змінами до Постанови №65.
Під час повторного заповнення анкети уважно заповнюйте поле “Дохід”, адже саме через нього вам в потрібно повторно актуалізовувати дані. Наприклад, ви помилились і в анкеті вказали щомісячний дохід 15 000 грн, а операції проводите на суму до 200 000 грн в місяць.
Банк зробив розсилку саме на тих клієнтів у який ці суми не відповідають вказаним доходам
Анастасія*
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:33
А можно поточнее в каком месте этой постановы сумма операций в месяц выводится из суммы дохода?
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:47
moveton“5 пункт примітка 1 постанови НБУ:
. Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом (проведення
фінансової операції без встановлення ділових відносин) або під час його
подальшого обслуговування, використовуючи ризик-орієнтований підхід,
уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта
здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.
В залежності від типу влаштування/офіційності доходу та його суму,банк і приміняє ризик-орієнтований підхід при оновлені даних через повторну ідентифікацію.
*Анастасія
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