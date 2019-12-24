Sense Bank написав:

В залежності від типу влаштування/офіційності доходу та його суму,банк і приміняє ризик-орієнтований підхід при оновлені даних через повторну ідентифікацію.

“5 пункт примітка 1 постанови НБУ:. Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом (проведенняфінансової операції без встановлення ділових відносин) або під час йогоподальшого обслуговування, використовуючи ризик-орієнтований підхід,уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнтаздійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.*Анастасія