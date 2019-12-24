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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1077107810791080

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:57

Напомните, тут за пользование кредиткой платить что-то нужно?
Опять Ред предлагают в приложении
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:59

Re: Sense Bank

emeta написав:Напомните, тут за пользование кредиткой платить что-то нужно?
Опять Ред предлагают в приложении
РКО 100грн., але можна не платити.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:00

emeta Щомісячне РКО у розмірі 100 грн. Воно нараховується, якщо на розрахункову дату сума використаного кредитного ліміту по картці більше 20 грн

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:03

  Zochan написав:
emeta написав:Напомните, тут за пользование кредиткой платить что-то нужно?
Опять Ред предлагают в приложении
РКО 100грн., але можна не платити.


Не платить это как?
Гасить задолженность заранее до максимальной 20грн, не используя весь льготный период?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:08

  Sense Bank написав:moveton“5 пункт примітка 1 постанови НБУ: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 092023_110
. Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом (проведення
фінансової операції без встановлення ділових відносин) або під час його
подальшого обслуговування, використовуючи ризик-орієнтований підхід,
уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта
здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.

В залежності від типу влаштування/офіційності доходу та його суму,банк і приміняє ризик-орієнтований підхід при оновлені даних через повторну ідентифікацію.

*Анастасія

Ото червоне звідки?! :evil:

у "5 пункт примітка 1 " вказане наступне:
використовуючи ризик-орієнтований підхід,
уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта
здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій

"фінансова можливість" -- це не тільки з/п або інші (регулярні, щомісячні) доходи, про які ви і зажадали уточнення від клієнтів.

Крім цього НБУ вимагає у преамбулі Додатку 1, п.5. (то прямо над "5 пункт примітка 1 "):
5. Банк до встановлення ділових відносин....керуючись ризик-орієнтованим підходом, зокрема з'ясовує:
....4) обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт у банку протягом місяця, із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій клієнта.
....і де це банк з'ясував?! Це ж теж було внесено 110 Постановою

Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:11

  emeta написав:
  Zochan написав:
emeta написав:Напомните, тут за пользование кредиткой платить что-то нужно?
Опять Ред предлагают в приложении
РКО 100грн., але можна не платити.


Не платить это как?
Гасить задолженность заранее до максимальной 20грн, не используя весь льготный период?

Да!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:27

  Amethyst написав:
  emeta написав:
  Zochan написав:РКО 100грн., але можна не платити.

Не платить это как?
Гасить задолженность заранее до максимальной 20грн, не используя весь льготный период?

Да!

Хм
Тогда, пожалуй, откажусь во второй раз
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:28

  emeta написав:
  Amethyst написав:
  emeta написав:Не платить это как?
Гасить задолженность заранее до максимальной 20грн, не используя весь льготный период?

Да!

Хм
Тогда, пожалуй, откажусь во-второй раз

ссслабак! :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:39

Re: Sense Bank

emeta, можна для рассрочек (от 1к грн) использовать. Задолженность по рассрочкам идёт вне РКО.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:45

Re: Sense Bank

emeta написав:Не платить это как?
Гасить задолженность заранее до максимальной 20грн, не используя весь льготный период?

Так.
Zochan
 
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