Sense Bank написав:moveton“5 пункт примітка 1 постанови НБУ: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Reso ... 092023_110 . Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) або під час його подальшого обслуговування, використовуючи ризик-орієнтований підхід, уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.
В залежності від типу влаштування/офіційності доходу та його суму,банк і приміняє ризик-орієнтований підхід при оновлені даних через повторну ідентифікацію.
*Анастасія
Ото червоне звідки?!
у "5 пункт примітка 1 " вказане наступне: використовуючи ризик-орієнтований підхід, уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій
"фінансова можливість" -- це не тільки з/п або інші (регулярні, щомісячні) доходи, про які ви і зажадали уточнення від клієнтів.
Крім цього НБУ вимагає у преамбулі Додатку 1, п.5. (то прямо над "5 пункт примітка 1 "): 5. Банк до встановлення ділових відносин....керуючись ризик-орієнтованим підходом, зокрема з'ясовує: ....4) обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт у банку протягом місяця, із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій клієнта. ....і де це банк з'ясував?! Це ж теж було внесено 110 Постановою