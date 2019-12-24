RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:43

  Sense Bank написав:Zochan Та буквально декілька хвилин, не враховуючи час на чергу(якщо вона буде)
При собі необхідно мати паспорт та іпн(або дія)
*Анастасія

Та що ви кажете? :evil:
Сьогодні, відділення вашого банку, Київ. 15 хвилин не робила програма (висіла), а потім декілька сторінок паспорту + ІПН ксерили, а потім сканували + 1 цифру змінювали в опитувальнику рівно 35 (!!!) хвилин. Черги, на щастя, не було. Переді мною тільки одна дівчина консультувалася хвилин 5 (цей час я, навіть, не враховувала! :evil:
Annet_
 
Повідомлень: 447
З нами з: 29.03.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:22

Re: Sense Bank

уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта
здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій. ===== тобто - клієнт має заздалегідь знати\планувати скільки буде витрачати грошей ? Але ж це маячня - нерідко покупки робляться спонтанно . щось побачив,сподобалося й купив , на вартість не зважаючи.. х.з. щось все менше бажання спілкуватися з банками
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 18.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:44

Re: Sense Bank

  Бекас написав:покупки робляться спонтанно


це добре якщо за рахунок кредитних коштів
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15260
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1078107910801081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus, pfauter, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 120, 121, 122
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1211 242712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 20:51
cohan
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7489
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2606)
02.01.2024 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.