|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 20:43
Sense Bank написав:Zochan
Та буквально декілька хвилин, не враховуючи час на чергу(якщо вона буде)
При собі необхідно мати паспорт та іпн(або дія)
*Анастасія
Та що ви кажете?
Сьогодні, відділення вашого банку, Київ. 15 хвилин не робила програма (висіла), а потім декілька сторінок паспорту + ІПН ксерили, а потім сканували + 1 цифру змінювали в опитувальнику рівно 35 (!!!) хвилин. Черги, на щастя, не було. Переді мною тільки одна дівчина консультувалася хвилин 5 (цей час я, навіть, не враховувала!
-
Annet_
-
-
- Повідомлень: 447
- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:22
уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта
здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій. ===== тобто - клієнт має заздалегідь знати\планувати скільки буде витрачати грошей ? Але ж це маячня - нерідко покупки робляться спонтанно . щось побачив,сподобалося й купив , на вартість не зважаючи.. х.з. щось все менше бажання спілкуватися з банками
-
Бекас
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 18.01.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:44
Бекас написав:
покупки робляться спонтанно
це добре якщо за рахунок кредитних коштів
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15260
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus
, pfauter
, ramaz
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1211
|242712
|
Вів 26 гру, 2023 20:51
cohan
|
|12
|7489
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|