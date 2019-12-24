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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 20:43
Sense Bank написав:Zochan
Та буквально декілька хвилин, не враховуючи час на чергу(якщо вона буде)
При собі необхідно мати паспорт та іпн(або дія)
*Анастасія
Та що ви кажете?
Сьогодні, відділення вашого банку, Київ. 15 хвилин не робила програма (висіла), а потім декілька сторінок паспорту + ІПН ксерили, а потім сканували + 1 цифру змінювали в опитувальнику рівно 35 (!!!) хвилин. Черги, на щастя, не було. Переді мною тільки одна дівчина консультувалася хвилин 5 (цей час я, навіть, не враховувала!
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Annet_
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Додано: Вів 02 січ, 2024 22:22
уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта
здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій. ===== тобто - клієнт має заздалегідь знати\планувати скільки буде витрачати грошей ? Але ж це маячня - нерідко покупки робляться спонтанно . щось побачив,сподобалося й купив , на вартість не зважаючи.. х.з. щось все менше бажання спілкуватися з банками
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Бекас
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Додано: Вів 02 січ, 2024 22:44
Бекас написав:
покупки робляться спонтанно
це добре якщо за рахунок кредитних коштів
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sens
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:40
Annet_ Затримки бувають, але в основному це відбувається швидко
Анастасія*
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Sense Bank
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:24
Київ, відділення м. Мінська ~ 10.00. Завітав з дріб'язковим питанням і дуже сподобалось: швидко, чемно, нічого зайвого не намагались продати "для плану".
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Solar_simfi
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:27
Solar_simfi Дякуємо, дуже раді, що вам сподобалось обслуговування ❤️
Анастасія*
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Sense Bank
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:37
На Red 2.0 все переведено у розстрочки. Баланс залишився 1000 грн. В РД по розстрочкам списання 7500 грн. Їх потрібно внести до РД, чи після РД? Чи потрібно внести 6500 до РД?
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anikola13
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:40
anikola13 написав:
На Red 2.0 все переведено у розстрочки. Баланс залишився 1000 грн. В РД по розстрочкам списання 7500 грн. Їх потрібно внести до РД, чи після РД? Чи потрібно внести 6500 до РД?
Не списання, а нарахування 7500 на заборгованість у грейсі до наступної РД.
От до наступної РД і потрібно погасити заборгованість у грейсі.
Соррі за тафтафлогію )
ПС. Там ще і 0.01% нарахають за користування грейсом місяц тому.
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Amethyst
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