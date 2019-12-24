Sense Bank написав:Zochan Та буквально декілька хвилин, не враховуючи час на чергу(якщо вона буде) При собі необхідно мати паспорт та іпн(або дія) *Анастасія
Та що ви кажете? Сьогодні, відділення вашого банку, Київ. 15 хвилин не робила програма (висіла), а потім декілька сторінок паспорту + ІПН ксерили, а потім сканували + 1 цифру змінювали в опитувальнику рівно 35 (!!!) хвилин. Черги, на щастя, не було. Переді мною тільки одна дівчина консультувалася хвилин 5 (цей час я, навіть, не враховувала!
уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій. ===== тобто - клієнт має заздалегідь знати\планувати скільки буде витрачати грошей ? Але ж це маячня - нерідко покупки робляться спонтанно . щось побачив,сподобалося й купив , на вартість не зважаючи.. х.з. щось все менше бажання спілкуватися з банками
igor717 написав:Пани банкиры, что я должен идентифицировать заново, если у меня в банке только дерозит и нет никаких поступлений и расходов? Последний раз индентификацию в тоделении проходил в конце октября.
Я так розумію, що ви отримали пуш повідомлення в застосунку. Вам потрібно пройти повторну ідентифікацію клієнта-фізичної особи: - у зв'язку зі зміною нормативних вимог НБУ, а саме внесеними змінами до Постанови Правління НБУ №65; - відповідно з ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зробити це можна в застосунку https://hi.sensebank.com.ua/reid Через відеочат або ж у відділенні, якщо у вас немає Дії.