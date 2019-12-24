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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:43

  Sense Bank написав:Zochan Та буквально декілька хвилин, не враховуючи час на чергу(якщо вона буде)
При собі необхідно мати паспорт та іпн(або дія)
*Анастасія

Та що ви кажете? :evil:
Сьогодні, відділення вашого банку, Київ. 15 хвилин не робила програма (висіла), а потім декілька сторінок паспорту + ІПН ксерили, а потім сканували + 1 цифру змінювали в опитувальнику рівно 35 (!!!) хвилин. Черги, на щастя, не було. Переді мною тільки одна дівчина консультувалася хвилин 5 (цей час я, навіть, не враховувала! :evil:
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:22

Re: Sense Bank

уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта
здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій. ===== тобто - клієнт має заздалегідь знати\планувати скільки буде витрачати грошей ? Але ж це маячня - нерідко покупки робляться спонтанно . щось побачив,сподобалося й купив , на вартість не зважаючи.. х.з. щось все менше бажання спілкуватися з банками
Бекас
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Повідомлень: 423
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:44

Re: Sense Bank

  Бекас написав:покупки робляться спонтанно


це добре якщо за рахунок кредитних коштів
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:40

Annet_ Затримки бувають, але в основному це відбувається швидко

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:24

Київ, відділення м. Мінська ~ 10.00. Завітав з дріб'язковим питанням і дуже сподобалось: швидко, чемно, нічого зайвого не намагались продати "для плану".
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:27

Solar_simfi Дякуємо, дуже раді, що вам сподобалось обслуговування ❤️

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12278
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:37

На Red 2.0 все переведено у розстрочки. Баланс залишився 1000 грн. В РД по розстрочкам списання 7500 грн. Їх потрібно внести до РД, чи після РД? Чи потрібно внести 6500 до РД?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:40

  anikola13 написав:На Red 2.0 все переведено у розстрочки. Баланс залишився 1000 грн. В РД по розстрочкам списання 7500 грн. Їх потрібно внести до РД, чи після РД? Чи потрібно внести 6500 до РД?

Не списання, а нарахування 7500 на заборгованість у грейсі до наступної РД.
От до наступної РД і потрібно погасити заборгованість у грейсі.
Соррі за тафтафлогію )

ПС. Там ще і 0.01% нарахають за користування грейсом місяц тому.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:36

Re: Sense Bank

Пани банкиры, что я должен идентифицировать заново, если у меня в банке только дерозит и нет никаких поступлений и расходов? Последний раз индентификацию в тоделении проходил в конце октября.
igor717
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:41

  igor717 написав:Пани банкиры, что я должен идентифицировать заново, если у меня в банке только дерозит и нет никаких поступлений и расходов? Последний раз индентификацию в тоделении проходил в конце октября.

Я так розумію, що ви отримали пуш повідомлення в застосунку.
Вам потрібно пройти повторну ідентифікацію клієнта-фізичної особи:
- у зв'язку зі зміною нормативних вимог НБУ, а саме внесеними змінами до Постанови Правління НБУ №65;
- відповідно з ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Зробити це можна в застосунку https://hi.sensebank.com.ua/reid
Через відеочат або ж у відділенні, якщо у вас немає Дії.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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