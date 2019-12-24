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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:04

  Sense Bank написав:як вже сказала то в даному випадку можна пройти ідентифікацію через відеочат

Спробував я здійснити таким засобом, спочатку спитав у тому чаті, де потрібно написати. Так ото ваша, *Анастасія, колега Катерина надала відповідь що таки да, така можливість існує, але тільки для тих вільно людей, які на цей час не перебувають в Україні або мешкають там, де відсутнє фізично відділення. Я трохи розвинув межі світогляду Катерини та, додатково, отримав дозвіл на ідентифікацію відео чатом для людей з обмеженими можливостями фізично пересуватись у зв'язку з інвалідністю. Але й тут але. Спочатку Банк повинен дізнатись про таку інвалідність, тобто знову - тільки через особисту присутність в будь якому відділенні. Таке собі коло, якщо картка Сенс майже "полична", витратити час та гроші на поїздку до відділення виглядає безглуздям, як по мені.
Я вже питав раніше *Анастасія - погасити присутню заборгованість, ще й частина в розстрочці, я зможу, якщо не захочу проходити ідентифікацію у відділенні? Банк заблокує лише до особистих коштів доступ, так?
kulikrom
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Повідомлень: 1493
З нами з: 14.09.11
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  #<1 ... 1079108010811082
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