Спробував я здійснити таким засобом, спочатку спитав у тому чаті, де потрібно написати. Так ото ваша, *Анастасія, колега Катерина надала відповідь що таки да, така можливість існує, але тільки для тих вільно людей, які на цей час не перебувають в Україні або мешкають там, де відсутнє фізично відділення. Я трохи розвинув межі світогляду Катерини та, додатково, отримав дозвіл на ідентифікацію відео чатом для людей з обмеженими можливостями фізично пересуватись у зв'язку з інвалідністю. Але й тут але. Спочатку Банк повинен дізнатись про таку інвалідність, тобто знову - тільки через особисту присутність в будь якому відділенні. Таке собі коло, якщо картка Сенс майже "полична", витратити час та гроші на поїздку до відділення виглядає безглуздям, як по мені.
Я вже питав раніше *Анастасія - погасити присутню заборгованість, ще й частина в розстрочці, я зможу, якщо не захочу проходити ідентифікацію у відділенні? Банк заблокує лише до особистих коштів доступ, так?