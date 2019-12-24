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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:04
Sense Bank написав:
як вже сказала то в даному випадку можна пройти ідентифікацію через відеочат
Спробував я здійснити таким засобом, спочатку спитав у тому чаті, де потрібно написати. Так ото ваша, *Анастасія
, колега Катерина надала відповідь що таки да, така можливість існує, але тільки для тих вільно людей, які на цей час не перебувають в Україні або мешкають там, де відсутнє фізично відділення. Я трохи розвинув межі світогляду Катерини та, додатково, отримав дозвіл на ідентифікацію відео чатом для людей з обмеженими можливостями фізично пересуватись у зв'язку з інвалідністю. Але й тут але. Спочатку Банк повинен дізнатись про таку інвалідність, тобто знову - тільки через особисту присутність в будь якому відділенні. Таке собі коло, якщо картка Сенс майже "полична", витратити час та гроші на поїздку до відділення виглядає безглуздям, як по мені.
Я вже питав раніше *Анастасія
- погасити присутню заборгованість, ще й частина в розстрочці, я зможу, якщо не захочу проходити ідентифікацію у відділенні? Банк заблокує лише до особистих коштів доступ, так?
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kulikrom
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:25
kulikrom Тобто відмовили у проходженні ідентифікації?
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melkh
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:09
melkh чому ж відмовили? Ні, просто Катерина написала в чаті те, про що я вказав вище: відео тільки для особливих, а для всіх - бігом у відділення, там вже й ідентифікують.
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kulikrom
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:13
kulikrom написав:melkh
чому ж відмовили? Ні, просто Катерина написала в чаті те, про що я вказав вище: відео тільки для особливих, а для всіх - бігом у відділення, там вже й ідентифікують.
Через Дію теж не вдалось ?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:44
kulikrom написав:
чому ж відмовили? Ні, просто Катерина написала в чаті те, про що я вказав вище: відео тільки для особливих, а для всіх - бігом у відділення, там вже й ідентифікують.
Вітаю, з вами Ярослав.
Пройти повторну актуалізацію дійсно можливо без відвідування відділення, але за наявності у вас Дії. На жаль, без документів у Дії, колеги з Відеочату не зможуть віддалено вам допомогти
Підкажіть, будь ласка, у вас є документи у Дії?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Чет 04 січ, 2024 18:58
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ начебто тут нас й небагато...я ж вам знімок екрану надавав, на ваш запит...а пізніше вже пані *Анастасія розтлумачила, що для автоматичної ідентифікації з Дія в Сенс в закордонному паспорті в Дія повинна бути вказана адреса реєстрації, та запевнила, що, у разі відсутності такої інформації, пройти ідентифікацію можна через відео-чат. Лише пару "але" до того відео виявилося при спілкуванні з вашими колегами, вказано вище в моїх повідомленнях, не для всіх те відео.
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kulikrom
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