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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:04
Sense Bank написав:
як вже сказала то в даному випадку можна пройти ідентифікацію через відеочат
Спробував я здійснити таким засобом, спочатку спитав у тому чаті, де потрібно написати. Так ото ваша, *Анастасія
, колега Катерина надала відповідь що таки да, така можливість існує, але тільки для тих вільно людей, які на цей час не перебувають в Україні або мешкають там, де відсутнє фізично відділення. Я трохи розвинув межі світогляду Катерини та, додатково, отримав дозвіл на ідентифікацію відео чатом для людей з обмеженими можливостями фізично пересуватись у зв'язку з інвалідністю. Але й тут але. Спочатку Банк повинен дізнатись про таку інвалідність, тобто знову - тільки через особисту присутність в будь якому відділенні. Таке собі коло, якщо картка Сенс майже "полична", витратити час та гроші на поїздку до відділення виглядає безглуздям, як по мені.
Я вже питав раніше *Анастасія
- погасити присутню заборгованість, ще й частина в розстрочці, я зможу, якщо не захочу проходити ідентифікацію у відділенні? Банк заблокує лише до особистих коштів доступ, так?
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kulikrom
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:25
kulikrom Тобто відмовили у проходженні ідентифікації?
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melkh
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:09
melkh чому ж відмовили? Ні, просто Катерина написала в чаті те, про що я вказав вище: відео тільки для особливих, а для всіх - бігом у відділення, там вже й ідентифікують.
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kulikrom
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:13
kulikrom написав:melkh
чому ж відмовили? Ні, просто Катерина написала в чаті те, про що я вказав вище: відео тільки для особливих, а для всіх - бігом у відділення, там вже й ідентифікують.
Через Дію теж не вдалось ?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:44
kulikrom написав:
чому ж відмовили? Ні, просто Катерина написала в чаті те, про що я вказав вище: відео тільки для особливих, а для всіх - бігом у відділення, там вже й ідентифікують.
Вітаю, з вами Ярослав.
Пройти повторну актуалізацію дійсно можливо без відвідування відділення, але за наявності у вас Дії. На жаль, без документів у Дії, колеги з Відеочату не зможуть віддалено вам допомогти
Підкажіть, будь ласка, у вас є документи у Дії?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Чет 04 січ, 2024 18:58
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ начебто тут нас й небагато...я ж вам знімок екрану надавав, на ваш запит...а пізніше вже пані *Анастасія розтлумачила, що для автоматичної ідентифікації з Дія в Сенс в закордонному паспорті в Дія повинна бути вказана адреса реєстрації, та запевнила, що, у разі відсутності такої інформації, пройти ідентифікацію можна через відео-чат. Лише пару "але" до того відео виявилося при спілкуванні з вашими колегами, вказано вище в моїх повідомленнях, не для всіх те відео.
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kulikrom
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Додано: Чет 04 січ, 2024 20:20
kulikrom написав:
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ начебто тут нас й небагато...я ж вам знімок екрану надавав, на ваш запит...а пізніше вже пані *Анастасія розтлумачила, що для автоматичної ідентифікації з Дія в Сенс в закордонному паспорті в Дія повинна бути вказана адреса реєстрації, та запевнила, що, у разі відсутності такої інформації, пройти ідентифікацію можна через відео-чат. Лише пару "але" до того відео виявилося при спілкуванні з вашими колегами, вказано вище в моїх повідомленнях, не для всіх те відео.
Вибачте, не помітив, що було до цього спілкування у приватних. Зараз буду все дивитися, переглядати.
Але якщо загалом, на зараз, я так розумію ваше питання не вирішено?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Чет 04 січ, 2024 20:59
Решил получить погашение по ОВГЗ?
На, получай, повторную идентификацию!
Востаннє редагувалось M-A-X
в Чет 04 січ, 2024 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 21:04
M-A-X написав:
Решил получить погашение по ОВГЗ
На, получай, повторную идентификацию!
Щось мені підказує що після ідентифікації буде щось нове,у всіх установах хто останні 3-4 місяці робив касові операції і не тільки
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Додано: Чет 04 січ, 2024 21:28
kulikrom написав:
...для автоматичної ідентифікації з Дія в Сенс в закордонному паспорті в Дія повинна бути вказана адреса реєстрації
Це питання можна спробувати вирішити дистанційно. Спробуйте звернутися до органу ведення реєстру територіальної громади (у деяких населених пунктах це ЦНАПи) через електронну адресу, надавши їм кольорові фотокопії документів, які підтверджують поточне проживання.
Я так вносив дату реєстрації місця проживання своїм батькам і сестрі.
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