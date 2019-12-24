RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1080108110821083

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:30

Я от не йду робити ідентифікацію, що в цьому випадку зробить банк? :roll:
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5872 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:53

Striker..."банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг."
Які саме банківські послуги маються на увазі, банк у цьому чаті не відповів
otshelnick1
 
Повідомлень: 157
З нами з: 13.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:16

kulikrom Те що написано Катериною - це не коректно, зараз перевірю що вам писали. Йду до вас в особисті

Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:29

Striker Все вірно як підмітив "otshelnick1", банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг, в першу чергу таких як відкриття рахунків, операції з ОВДП/відкриття депозитів та інше, при цьому повторна ідентифікація необхідна у випадках :

1) раз в 3-5 років регулярна повторна ідентифікація згідно вимог НБУ/на вимогу банку
2) Або як в даному випадку на вимогу постанови 110, яка відбувається останній час - змінення формату анкетних даних, а саме додавання поля -
" Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена
ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування "
3) Оновлення документів у випадку строку дії

*Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12282
З нами з: 18.02.13
Подякував: 159 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1080108110821083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 120, 121, 122
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1211 243005
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 20:51
cohan
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7598
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2608)
05.01.2024 09:28
Ринок ОВДП (5605)
05.01.2024 09:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.