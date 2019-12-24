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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:53
Striker..."банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг."
Які саме банківські послуги маються на увазі, банк у цьому чаті не відповів
Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:16
kulikrom Те що написано Катериною - це не коректно, зараз перевірю що вам писали. Йду до вас в особисті
Анастасія*
Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:29
Striker Все вірно як підмітив "otshelnick1", банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг, в першу чергу таких як відкриття рахунків, операції з ОВДП/відкриття депозитів та інше, при цьому повторна ідентифікація необхідна у випадках :
1) раз в 3-5 років регулярна повторна ідентифікація згідно вимог НБУ/на вимогу банку
2) Або як в даному випадку на вимогу постанови 110, яка відбувається останній час - змінення формату анкетних даних, а саме додавання поля -
" Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена
ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування "
3) Оновлення документів у випадку строку дії
*Анастасія
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