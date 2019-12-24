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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:53
Striker..."банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг."
Які саме банківські послуги маються на увазі, банк у цьому чаті не відповів
Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:16
kulikrom Те що написано Катериною - це не коректно, зараз перевірю що вам писали. Йду до вас в особисті
Анастасія*
Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:29
Striker Все вірно як підмітив "otshelnick1", банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг, в першу чергу таких як відкриття рахунків, операції з ОВДП/відкриття депозитів та інше, при цьому повторна ідентифікація необхідна у випадках :
1) раз в 3-5 років регулярна повторна ідентифікація згідно вимог НБУ/на вимогу банку
2) Або як в даному випадку на вимогу постанови 110, яка відбувається останній час - змінення формату анкетних даних, а саме додавання поля -
" Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена
ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування "
3) Оновлення документів у випадку строку дії
*Анастасія
Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:48
Sense Bank, це все так дивно виглядає.
1) Десь півроку тому я вже оновлював анкету, коли мені банк пропонував збільшити ліміт, чим я успішно скористався.
2) Чому це не можна зробити через гарячу лінію або перс менеджера? В мене паспорт старого зразка і немає закордонного. Я не знаю, в цьому місяці я хочу покласти на депозит 30к, а в наступному ще 200к грн. Я зараз вкажу 100к, а потім мені знову доведеться їхати у відділення оновити пункт зі 100к на 200к?
Банк же не працює в тривогу, вірно? Я минулого разу хотів заїхати, але як раз почалась тривога і я поїхав далі. Зараз навіть оновити цей нещасний пункт просто нереально незручно.
Я просто поки забив на це, а якщо будуть пізніше якісь обмеження в обслуговуванні, то я просто понесу гроші в інший банк, яких в мене з десяток мінімум з оформленими рахунками.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:52
непотріб, ходити самому, ХХІ сторіччя...сміливо використовуйте відео-чат, я таки наважився та отримав послугу ідентифікації належним чином. 15 хвилин аля-ля, лист з опитувальником, підпис його КЕПом. Підтвердження успішності моїх вчинків поки немає, але сподіваюсь на краще.
п.м. "рудий" висновки року вивалював у додатку, так сума надходжень це все - погашення кредитки, для переказів, депозити. Тут так само. Тому рекомендую отую максимальну місячну суму надходжень підіймати щонайменше до дозволенної НБУ стелі.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:06
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:32
Re: Sense Bank
Шановні лорди, що в вас все так важко. Ну добре, маєте свій курс для видачі готівки, ну чому я на можу забронюваьи 2600 $, хто знає що буде через 5 днів, курс трохи знизиться, а мені не видадуть ті нещасні 13$, ну шо за глупость
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