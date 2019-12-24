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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1080108110821083

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:30

Я от не йду робити ідентифікацію, що в цьому випадку зробить банк? :roll:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 01:53

Striker..."банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг."
Які саме банківські послуги маються на увазі, банк у цьому чаті не відповів
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:16

kulikrom Те що написано Катериною - це не коректно, зараз перевірю що вам писали. Йду до вас в особисті

Анастасія*
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 09:29

Striker Все вірно як підмітив "otshelnick1", банк залишає за собою право не закривати рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг, в першу чергу таких як відкриття рахунків, операції з ОВДП/відкриття депозитів та інше, при цьому повторна ідентифікація необхідна у випадках :

1) раз в 3-5 років регулярна повторна ідентифікація згідно вимог НБУ/на вимогу банку
2) Або як в даному випадку на вимогу постанови 110, яка відбувається останній час - змінення формату анкетних даних, а саме додавання поля -
" Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена
ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування "
3) Оновлення документів у випадку строку дії

*Анастасія
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:48

Sense Bank, це все так дивно виглядає.

1) Десь півроку тому я вже оновлював анкету, коли мені банк пропонував збільшити ліміт, чим я успішно скористався.
2) Чому це не можна зробити через гарячу лінію або перс менеджера? В мене паспорт старого зразка і немає закордонного. Я не знаю, в цьому місяці я хочу покласти на депозит 30к, а в наступному ще 200к грн. Я зараз вкажу 100к, а потім мені знову доведеться їхати у відділення оновити пункт зі 100к на 200к?

Банк же не працює в тривогу, вірно? Я минулого разу хотів заїхати, але як раз почалась тривога і я поїхав далі. Зараз навіть оновити цей нещасний пункт просто нереально незручно.
Я просто поки забив на це, а якщо будуть пізніше якісь обмеження в обслуговуванні, то я просто понесу гроші в інший банк, яких в мене з десяток мінімум з оформленими рахунками.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:52

  Striker написав:Я от не йду робити ідентифікацію

непотріб, ходити самому, ХХІ сторіччя...сміливо використовуйте відео-чат, я таки наважився та отримав послугу ідентифікації належним чином. 15 хвилин аля-ля, лист з опитувальником, підпис його КЕПом. Підтвердження успішності моїх вчинків поки немає, але сподіваюсь на краще.
п.м. "рудий" висновки року вивалював у додатку, так сума надходжень це все - погашення кредитки, для переказів, депозити. Тут так само. Тому рекомендую отую максимальну місячну суму надходжень підіймати щонайменше до дозволенної НБУ стелі.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:06

Re: Sense Bank

  kulikrom написав:Тому рекомендую отую максимальну місячну суму надходжень підіймати щонайменше до дозволенної НБУ стелі.
Це до якої суми?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:32

Re: Sense Bank

Шановні лорди, що в вас все так важко. Ну добре, маєте свій курс для видачі готівки, ну чому я на можу забронюваьи 2600 $, хто знає що буде через 5 днів, курс трохи знизиться, а мені не видадуть ті нещасні 13$, ну шо за глупость
ukr0014959
 
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