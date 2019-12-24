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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1082108310841085>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:54

  Howl написав:
  kulikrom написав:Тому рекомендую отую максимальну місячну суму надходжень підіймати щонайменше до дозволенної НБУ стелі.
Це до якої суми?
399 999,98 грн. :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:59

Re: Sense Bank

Oktawa написав:Подскажите, акция плюс 2% кешбека на выходных уже закончилась?
Ні, досі є
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:04

  flysoulfly написав:
  Howl написав:
  kulikrom написав:Тому рекомендую отую максимальну місячну суму надходжень підіймати щонайменше до дозволенної НБУ стелі.
Це до якої суми?
399 999,98 грн. :mrgreen:

Но вроде такой суммы нет в месяц.
Есть разовая.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:09

M-A-X
в теории..
а натурный эксперимент проводился?

...мне мтб а аккорд рассказывали про мульйоны грн. до их финмона - а сейчас им нбу шшштраффффф - савпадєніє?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:23

  Sense Bank написав:Еквівалент в гривні при броні валюти ми рахуємо за курсом продажу для карткових операцій.

Шо, опять ваш софт разучился считать по курсу НБУ?! И давно? Пару месяцев назад ещё умел.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:37

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Еквівалент в гривні при броні валюти ми рахуємо за курсом продажу для карткових операцій.

Шо, опять ваш софт разучился считать по курсу НБУ?! И давно? Пару месяцев назад ещё умел.
у них два параллельно существующих алгоритма заказа, считающие по этим разным курсам: один- для пересічних по карточному, другой- для vip (если настоять!!) по нбу.
Несколько раз именно этот нюанс затрагивался на форуме, но многие так и не верят :)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 06 січ, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:43

  flysoulfly написав:у них два параллельно существующих алгоритма заказа, считающие по этим разным курсам: один- для пересічних по карточному, другой- для vip (если настоять!!) по нбу.

Именно так два месяца назад и было. Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:47

  moveton написав:Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
не любой, но умеющий именно так, которых обычно в отделении 1-2 из 4-7 человек.
Проблемка, что не"ВИП"ам обычно просто врут в глаза про отсутствие альтернативы карточному курсу.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:49

Sense Bank

Oktawa написав:Подскажите, акция плюс 2% кешбека на выходных уже закончилась?
Продовжено до кінця 2024 року. Додаткові 2% додаються виключно за рахунок кредитних грошей. Кредитна історія важлива, яскравий приклад…
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:53

  M-A-X написав:Решил получить погашение по ОВГЗ?
На, получай, повторную идентификацию!
решил забрать деапозит? Решил внести гривни купить онлайн и снять доллары1996года - На, получай, повторную идентификацию! :twisted: Через три месяца после предыдущей.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 06 січ, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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