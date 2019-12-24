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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 12:54
Howl написав: kulikrom написав:
Тому рекомендую отую максимальну місячну суму надходжень підіймати щонайменше до дозволенної НБУ стелі.
Це до якої суми?
399 999,98 грн.
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:59
Oktawa написав:Подскажите, акция плюс 2% кешбека на выходных уже закончилась?
Ні, досі є
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Faceless
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:04
flysoulfly написав: Howl написав: kulikrom написав:
Тому рекомендую отую максимальну місячну суму надходжень підіймати щонайменше до дозволенної НБУ стелі.
Це до якої суми?
399 999,98 грн. :mrgreen:
Но вроде такой суммы нет в месяц.
Есть разовая.
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M-A-X
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:09
M-A-X
в теории..
а натурный эксперимент проводился?
...мне мтб а аккорд рассказывали про мульйоны грн. до их финмона - а сейчас им нбу шшштраффффф - савпадєніє?
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:23
Sense Bank написав:
Еквівалент в гривні при броні валюти ми рахуємо за курсом продажу для карткових операцій.
Шо, опять ваш софт разучился считать по курсу НБУ?! И давно? Пару месяцев назад ещё умел.
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moveton
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:37
moveton написав: Sense Bank написав:
Еквівалент в гривні при броні валюти ми рахуємо за курсом продажу для карткових операцій.
Шо, опять ваш софт разучился считать по курсу НБУ?! И давно? Пару месяцев назад ещё умел.
у них два параллельно существующих алгоритма заказа, считающие по этим разным курсам: один- для пересічних по карточному, другой- для vip (если настоять!!) по нбу.
Несколько раз именно этот нюанс затрагивался на форуме, но многие так и не верят
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 06 січ, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:43
flysoulfly написав:
у них два параллельно существующих алгоритма заказа, считающие по этим разным курсам: один- для пересічних по карточному, другой- для vip (если настоять!!) по нбу.
Именно так два месяца назад и было. Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:47
moveton написав:
Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
не любой, но умеющий именно так
, которых обычно
в отделении 1-2 из 4-7 человек.
Проблемка, что не"ВИП"ам обычно просто врут в глаза про отсутствие альтернативы карточному курсу.
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:49
Oktawa написав:Подскажите, акция плюс 2% кешбека на выходных уже закончилась?
Продовжено до кінця 2024 року. Додаткові 2% додаються виключно за рахунок кредитних грошей. Кредитна історія важлива, яскравий приклад…
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vadymbanker
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Додано: Суб 06 січ, 2024 13:53
M-A-X написав:
Решил получить погашение по ОВГЗ?
На, получай, повторную идентификацию!
решил забрать деапозит? Решил внести гривни купить онлайн и снять доллары1996года - На, получай, повторную идентификацию!
Через три месяца после предыдущей.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 06 січ, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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