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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 13:59
flysoulfly написав: moveton написав:
Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
не любой, но умеющий именно так
, которых обычно
в отделении 1-2 из 4-7 человек.
Ну это любой работы менеджера касается. В моём отделении уже все научились. А полгода назад пытались рассказывать, что только по карточному.
flysoulfly написав:
Проблемка, что не"ВИП"ам обычно просто врут в глаза про отсутствие альтернативы карточному курсу.
VIPам тоже
Это ж больше от не знания своей матчасти, а не кто клиент. Это само собой. Поэтому на вопрос "чому я на можу забронюваьи 2600 $?" я бы ответил: "Потому, что не хочешь научить менеджера так делать", но Звёздный Лорд же тоже почему-то утверждает, что иначе уже никак.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:11
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
не любой, но умеющий именно так
, которых обычно
в отделении 1-2 из 4-7 человек.
Ну это любой работы менеджера касается. В моём отделении уже все научились. А полгода назад пытались рассказывать, что только по карточному.
flysoulfly написав:
Проблемка, что не"ВИП"ам обычно просто врут в глаза про отсутствие альтернативы карточному курсу.
VIPам тоже
Это ж больше от не знания своей матчасти, а не кто клиент. Это само собой. Поэтому на вопрос "чому я на можу забронюваьи 2600 $?" я бы ответил: "Потому, что не хочешь научить менеджера так делать", но Звёздный Лорд же тоже почему-то утверждает, что иначе уже никак.
Хочу, але а чаті то дуже важко, сподіваюсь дві негативні оцінки оператору допоможуть цьому процесу. А у моєму відділені, як у ЖЕКу, витрачати там багато свого часу не хочу. Дякувати богу, в 80% випадків синій $.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 14:14
І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.
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